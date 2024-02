Soundcool lleva al IES Misericordia una ópera contra el bullying con percusión en directo y música electrónica

Dos cantantes y cuatro bailarines del Conservatorio crean en 'Felicitá y la Jauría' los 360º del acoso y la posibilidad del perdón

El IES Misericordia de València ha acogido este lunes la obra 'Felicitá y la Jauría', una ópera contra el acoso escolar que combina el ritmo de la percusión en directo, música electrónica, la voz de dos cantes y la coreografía de cuatro bailarines. Todo ello, a través de una escenografía llena de tintes rojos y azules.

La representación, celebrada con motivo del décimo aniversario de la creación de la plataforma Soundcool, una tecnología que permite llevar a cabo creaciones musicales, sonoras u audiovisuales en directo y de forma colaborativa, narra a través de una 'perfomance' el acoso escolar desde diversas perspectivas.

El fundador de Soundcool y catedrático de la Universitat Politècnica de València (UPV), Jorge Sastre, ha señalado, en declaraciones a Europa Press, que el instituto y la plataforma "han unido fuerzas para celebrar el aniversario de Soundcool y traer a la Olivereta una obra contra el 'bullying'".

Asimismo, la representación ha contado con uno de los creadores de Audacity y miembro del equipo directivo de Soundcool, Roger Dannenberg, quien "hace diez años vio una clase y quedó tan encantado que decidió participar de forma activa", ha manifestado Sastre.

Por su parte, Dannenberg ha subrayado que "ha sido una experiencia nueva escribir una ópera de cámara y hacer una pieza por secciones como esta". "Cada acto ha sido como un niño para mí, los he cuidado desde el principio", ha recalcado.

La mitad de la música ha sido compuesta por Sastre y la otra mitad por Dannenberg, una melodía electrónica que "consigue engrandecer la percusión que se hace en directo y que el alumnado entienda mejor la historia, que se acompaña con un rap y danzas urbanas", ha apuntado el catedrático.

La obra nació en 2019 cuando Nuria Lloret, una de las integrantes del equipo de Soundcool, hizo una 'performance' sobre el acoso escolar que se acabó convirtiendo en una ópera. "Se escribió una sinopsis con la idea de traer al público distintas escenas de acoso de todo tipo, de 'bullying escolar', prostitución y acoso inmobiliario y financiero", ha remarcado Sastre.

Dos cantantes han interpretado en 'Felicitá y la Jauría' los papeles principales de la ópera, en la que han actuado cuatro bailarines del Conservatorio Superior de Danza de València, que forman parte de un grupo de investigación con Soundcool y otros centros de música de España.

"Los dos personajes principales han evolucionado durante el transcurso de la obra y han cambiado de roles para crear el círculo 360º del acoso, en el que la persona acosada termina siendo acosadora si no consigue romper la dinámica", ha explicado.

Sastre considera "fundamental" el factor de la "jauría" porque "muchas veces toda la gente que está alrededor de un caso de acoso, no solo no hacen nada por evitarlo, sino que encima se unen y jalean al resto".

El final de la obra muestra como una de las niñas que acosaba al alumno se lo encuentra en la calle unos años después, se toman un café y le pide perdón, una acción que demuestra como el '360º del acoso' se rompe.

TRABAJO CON LOS ALUMNOS

La obra se ha trabajado con los alumnos del IES Misericordia, que antes de visualizar 'Felicitá y la Jauría', han analizado un dossier en clase y, tras la interpretación, seguirán trabajando la problemática del acoso dentro del aula.

La representación está cofinanciada por el programa de Propuestas Culturales de Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad del Área de Acción Cultural (PC_ACTS) y un Proyecto de Investigación e Innovación Educativa de la Conselleria de Educación.

Además, es una colaboración con el proyecto 'Women in Arts, Technology and Science' dirigido por Nuria Lloret, el ciclo MEVArt de Música Electrónica y Video Arte, la asociación cultural Ap-art, la asociación en Clau d'Art, el proyecto 'SOXXI', el Conservatorio Superior de Danza de València y el Grupo de Investigación Creared Escena.