St. Paul and The Broken Bones llena la Sala Auditorio Roig Arena de soul

St. Paul and The Broken Bones - ROIG ARENA

VALÈNCIA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La banda estadounidense St. Paul and The Broken Bones ha actuado este jueves en la Sala Auditorio Roig Arena y ha ofrecido un concierto en el que ha desplegado "la intensidad y la energía" que la han convertido en una de las formaciones "más destacadas" del soul contemporáneo, según ha informado el recinto cultural en un comunicado.

Liderado por la carismática voz de Paul Janeway, el grupo ha protagonizado una velada marcada por la "elegancia" de sus arreglos, la "cuidada" interpretación de los músicos y la "fuerza" interpretativa de Janeway, han apuntado las mismas fuentes.

La actuación ha permitido recorrer algunos de los temas más destacados de su trayectoria, combinando la esencia soul que caracteriza a la banda con influencias del rock, el funk y el rhythm and blues.

Entre los momentos más celebrados de la noche han destacado las interpretaciones de 'Call Me', 'Flow with It (You Got Me Feeling Like)', 'Apollo', y 'Like a Mighty River', canciones que se han consolidado como algunas de las "más emblemáticas" de su repertorio.