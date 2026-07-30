Stadler suministrará 45 locomotoras híbridas a VIA Rail en un histórico pedido para Canadá - STADLER

VALENCIA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Stadler ha firmado un contrato con VIA Rail Canada para el suministro de 45 locomotoras híbridas, lo que supone el primer pedido de locomotoras de la compañía en Canadá y un encargo que la empresa califica de "histórico".

Stadler Valencia, centro de competencia del grupo para locomotoras, será responsable del diseño, la fabricación y la entrega de la nueva flota. Situada cerca de Valencia, la planta de Albuixech (Valencia) es "uno de los principales centros europeos de tecnología ferroviaria y cuenta con más de 500 ingenieros dedicados al diseño y desarrollo de vehículos", ha destacado en un comunicado la multinacional.

Aunque Stadler mantendrá la responsabilidad integral del proyecto, parte del ensamblaje de las locomotoras, así como las actividades de pruebas y puesta en servicio, se llevarán a cabo localmente en Canadá.

Además del suministro de las 45 locomotoras, Stadler y VIA Rail han firmado un contrato de Soporte Técnico y Suministro de Repuestos (Technical Support and Spare Supply Agreement - TSSSA) de 20 años. Estos servicios serán prestados por la División Service de Stadler a través de una filial canadiense que se constituirá específicamente para ello. El personal estará ubicado en las principales instalaciones de mantenimiento de VIA Rail en Montreal, Toronto, Winnipeg y Vancouver.

La nueva flota respaldará el programa Long- Distance, Regional and Remote Rail (LDRR) de VIA Rail y "contribuirá a la modernización y descarbonización de los servicios ferroviarios de pasajeros en todo el país".

Diseñadas para operar de forma fiable en las exigentes condiciones climáticas de Canadá, incluidas temperaturas de hasta -50 °C, las nuevas locomotoras combinan una tecnología diésel-eléctrica probada con un "innovador" sistema de tracción asistida por baterías, ha detallado la multinacional.

Este concepto híbrido "mejorará el rendimiento operativo, reducirá el consumo de combustible y las emisiones, y ofrecerá una experiencia de viaje más sostenible para los pasajeros y las comunidades a lo largo de la red de VIA Rail", ha destacado.

Este contrato representa "un importante hito para Stadler y refuerza aún más la presencia de la compañía en el mercado norteamericano", ha resaltado la compañía.

TECNOLOGÍA HÍBRIDA

Las locomotoras estarán equipadas con módulos de baterías que proporcionarán energía tanto para la tracción como para los sistemas auxiliares embarcados y el suministro eléctrico de los coches de pasajeros.

Al combinar la energía de las baterías con el motor diésel, los vehículos podrán proporcionar hasta 4 MW de potencia en rueda, un esfuerzo de tracción de arranque de 350 kN y una velocidad máxima de operación de 160 km/h (100 mph), garantizando una excelente aceleración, un alto rendimiento en rampas pronunciadas y una operación fiable en toda la red de larga distancia de VIA Rail, incluidas las rutas que prestan servicio a comunidades remotas de todo el país.

La arquitectura híbrida permite recuperar y almacenar en las baterías la energía generada durante el frenado, lo que mejora la eficiencia energética y reduce tanto el consumo de combustible como las necesidades de mantenimiento.

La combinación de la tracción asistida por baterías y la gestión optimizada del motor diésel permite disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, apoyar los objetivos de descarbonización de VIA Rail y ofrecer un mejor rendimiento operativo durante toda la vida útil de los vehículos.

En estaciones y otras zonas ambientalmente sensibles, las locomotoras podrán funcionar en modo batería, reduciendo significativamente el ruido y las emisiones de escape. Además de cubrir las demandas máximas de potencia, el sistema de baterías aumenta la resiliencia operativa al permitir que la locomotora continúe funcionando y alcance una ubicación segura en el improbable caso de una avería del sistema de propulsión diésel.

DISEÑADAS PARA LAS CONDICIONES DE CANADÁ

Las nuevas locomotoras están diseñadas para operar "de forma fiable" en todo el territorio canadiense y responder a las exigencias de uno de los climas más extremos del mundo.

Su desarrollo se basa en tecnologías probadas por Stadler en países como Suecia y Noruega, donde llevan "más de una década prestando servicio con éxito demostrando su fiabilidad y robustez en condiciones invernales especialmente severas". Las locomotoras conectarán los principales centros urbanos con comunidades remotas.

El vicepresidente ejecutivo de la División España, Iñigo Parra, ha señalado que la plataforma de locomotoras híbridas "combina rendimiento, fiabilidad y sostenibilidad". "Al integrar la operación asistida por baterías en una potente locomotora de larga distancia, proporcionamos a VIA Rail una solución orientada al futuro que respalda sus objetivos medioambientales, al tiempo que mejora la flexibilidad operativa y el servicio al pasajero", ha añadido.