La startup valenciana Yuvod se alza con el premio TVBEurope Best of Show en Àmsterdam

VALÈNCIA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La startup valenciana Yuvod --solución de streaming 'platform as a service' para medios de comunicación y entretenimiento-- ha sido galardonada con el premio Best of Show durante la última edición de la International Broadcasting Convention, celebrada en Amsterdam (IBC).

Los Best of Show reconocen los mejores productos y soluciones de radiodifusión expuestos en la feria. Todas las candidaturas fueron revisadas por un panel de expertos del sector, ponentes y editores.

Entre los factores que se tuvieron en cuenta figuran la diversidad y amplitud de las funciones del producto, su facilidad de uso e integración con otros productos, su relación calidad-precio en el mercado y su carácter innovador y exclusivo, explican fuentes de la empresa en un comunicado.

"Estamos encantados de que nuestra solución OTT "Platform-as-a-Service" haya obtenido el premio TVBEurope Best of Show en IBC2023. El éxito de nuestro equipo habla de su enfoque y determinación. Estamos orgullosos de ofrecer un nuevo modelo de negocio que transforma los objetivos de los clientes en soluciones eficaces que promueven la adquisición y retención de más clientes", declara el CEO y cofundador de Yuvod, Ricardo Tarraga.

La solución integral de streaming Platform-as-a-Service (PaaS) de Yuvod es una oferta de marca blanca 100% en la nube que proporciona la tecnología, las herramientas y los servicios necesarios para ofrecer, gestionar y monetizar sin esfuerzo experiencias de streaming de vídeo de alta calidad.

La solución no requiere ningún hardware nuevo que desplegar o gestionar, lo que elimina costes y retos significativos a la hora de operar un servicio de streaming y una aplicación.