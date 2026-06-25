STEPV afirma que la huelga docente valenciana ha contribuido "decididamente" a la mejora estatal de las ratios en 0-3

Manifestación en València por la educación pública. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV) considera que la huelga indefinida de los docentes en la Comunitat Valenciana "ha contribuido decididamente" a la propuesta realizada por el Gobierno para bajar las ratios, que "mejora sustancialmente la atención al alumnado de infantil 0-3 años".

El sindicato ha valorado así la propuesta del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes que contempla una modificación del real decreto 132/2010 para establecer las siguientes ratios alumnado-profesor en el primer ciclo de Educación Infantil: 4 niños entre 0 y 1 año; 6 niños y niñas entre 1 y 2 años; y 8 niños entre 2 y 3 años.

Estas cifras serán de aplicación desde el curso escolar 2027-2028 para el primer curso del primer ciclo de la etapa y para su aplicación progresiva en los siguientes cursos escolares a los cursos segundo y tercero del primer ciclo, siendo de plena aplicación al comienzo del curso académico 2029-2030.

Al respecto, STEPV recalca que esta es la propuesta que ya planteó en la iniciativa legislativa popular sobre bajada de ratios y "que fue rechazada por el PP y Vox en 2024" y hace notar que "mejora muchísimo la etapa 0-3 años que la Conselleria no contemplaba (solo en 2-3 años con una reducción a 18 alumnos)".

También mejora, continúa, la propuesta de la Conselleria en Infantil 2.º ciclo (de 22 alumnos se pasa a 20 alumnos), mientras que en Primaria y Secundaria la proposición del Ministerio y de la Generalitat es la misma: 22 y 25 alumnos respectivamente. En Bachillerato, la propuesta de Conselleria (28 alumnos) mejora la del Ministerio (30 alumnos). La administración valenciana también baja la ratio en FP y se compromete a estudiar reducción de ratios en el resto de etapas.

No obstante, STEPV advierte que estas medidas serán "papel mojado si no van acompañadas de la financiación adecuada". "No invertir inmediatamente el 5% del PIB mínimo que recoge la Disposición Adicional 8.ª de la LOMLOE supone una pérdida de 8.436 millones de euros en el año para la educación pública", estima.

"ÉXITO DE LA MOVILIZACIÓN"

Para CCOO, estas ratios "suponen un gran éxito de la movilización y la presión del sindicato al Ministerio desde hace años", aunque lamenta que se planteen de forma progresiva, desde el curso 27-28 hasta el 29-30.

Desde esta entidad recalcan que esta propuesta, a diferencia de la de bajada de ratios de segundo ciclo de Infantil, Primaria y Secundaria, no necesita tramitación parlamentaria, por lo cual la puede poner en marcha el mismo Gobierno estatal.

De este modo, CCOO celebra que "conseguiría una bajada de ratios parcial en el ámbito estatal, cosa que autonómicamente no fue posible". Previsiblemente, apuntan, la próxima semana, se desarrollará una reunión con el Ministerio para mejorar el escrito y también se reunirá con el Consejo Escolar del Estado.

En la misma línea, UGT ha celebrado que el Ejecutivo central "haya asumido" su propuesta de ratios en esta etapa educativa y lo ha atribuido a la "presión sindical". Aun así, ha advertido de que "no se conforma" y sigue demandando menos alumnos por aula en otros niveles y mejoras en la atención a la diversidad y la climatización de los centros, entre otras cuestiones.