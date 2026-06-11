STEPV, CCOO y UGT comunican a Empleo y a Educación la suspensión provisional de la huelga indefinida

Varias personas paricipan en la manifestación por la huelga indefinida educativa, a 11 de junio de 2026, en Valencia. - Eduardo Manzana - Europa Press

VALÈNCIA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos STEPV, CCOO y UGT han comunicado a la Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad y a la de Educación, Cultura y Universidades la suspensión provisional de la huelga indefinida que los docentes valencianos han protagonizado desde el pasado 11 de mayo. La suspensión se trata de una "interrupción estratégica" que permite no hacer huelga pero seguir con acciones de protesta y retomar el paro en cualquier momento sin previo aviso.

En un comunicado conjunto, las tres organizaciones sindicales "felicitan" al profesorado valenciano porque "ha mantenido un ciclo histórico" al cumplir "todo un mes de huelga, con concentraciones, actos de protesta y también de reflexión común". "Esto no iba de nada más que de la lucha por la educación pública", recalcan.

Según indican, "como se ha comprobado en las asambleas, consultas y en la calle, el profesorado valenciano reclama mucho más de que lo ha ofrecido la consellera --Carmen Ortí-- en las mesas de negociación" y, a su parecer, "esta huelga ha demostrado de manera inequívoca la fuerza de todo un colectivo".

Los sindicatos aseveran que la "realidad" es que "la única cosa que pueden hacer los trabajadores para mejorar las condiciones laborales es salir a la calle y reivindicarlas". "Y en esto, el profesorado valenciano ha dado una lección de dignidad y conciencia de clase, mientras que la Conselleria ha suspendido en negociación y clase".

Ahora, recalcan, "toca volver a las aulas con la cara bien alta y el corazón bien lleno para reencontrarnos con el alumnado, que es el centro de todo y a quien explicaremos con nuestro ejemplo que no podemos rendirnos ante lo que nos indigna, y que vale la pena luchar por aquello que se considera justo".

"El trabajo, el esfuerzo y la lucha por la mejora de la educación pública valenciana está más viva que nunca. Seguimos y seguiremos. Hemos ganado y ganaremos", zanjan.