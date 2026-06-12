STEPV exige a Llorca "reabrir inmediatamente" la negociación y advierte que la movilización del profesorado continuará

El representante del sindicato mayoritario STEPV, Marc Candela. - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

VALENCIA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià ha reclamado al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, "reabrir y avanzar inmediatamente" en la negociación sobre las mejoras en el sistema educativo valenciano y ha recordado que fueron las organizaciones convocantes de la huelga --el propio STEPV junto a CCOO y UGT-- las que pidieron en la mesa de este jueves proseguir con las conversaciones.

Así se ha pronunciado el sindicato mayoritario después de la declaración institucional ofrecida este viernes por el jefe del Consell

en la que, entre otras cuestiones, ha anunciado que el plan de climatización educativa se aplicará desde septiembre y la bajada de ratios, en abril, y ha vuelto a ofrecer diálogo a los sindicatos apuntando que "el verano no puede convertirse en una excusa para detener la negociación".

Al respecto, STEPV ha advertido que la movilización "continuará próximamente para conseguir las mejoras que reclama el profesorado". En cualquier caso, este sindicato valora como "un éxito de la movilización que el presidente de la Generalitat se vea obligado a comparecer para explicar que aplicará las propuestas del acuerdo que no fueron firmadas por los sindicatos convocantes".

"Pero esto en ningún caso significa que la movilización no continuará próximamente porque el conjunto del profesorado ha valorado que estas medidas todavía son insuficientes", insiste.

STEPV ha recalcado que las organizaciones sindicales llevan desde septiembre "pidiendo negociar la rebaja de las ratios y de la burocracia, mejorar las infraestructuras, dotar los centros de la plantilla de profesorado necesaria, garantizar la enseñanza en valenciano y recuperar el poder adquisitivo del profesorado".

Asimismo, desliza que es la administración autonómica la que "ha estado intentando enfrentar al profesorado con las familias y al alumnado lanzando mensajes absurdos sobre las bajas del profesorado, criminalizándolo, dilatando innecesariamente la negociación, manipulando el contenido del acuerdo retributivo firmado con dos sindicatos minoritarios y cuestionando los resultados de las consultas al profesorado".