STEPV reconoce "avances" en la propuesta de la Conselleria de Educación pero cree que "la negociación no da frutos"

Decenas de personas se concentran frente a la Conselleria de Educación tras no conseguir un acuerdo en la reunión oficial convocada por la huelga indefinida de docentes, a 20 de mayo de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sindicato STEPV ha reconocido que la propuesta de acuerdo que presentó la Conselleria de Educación el pasado 5 de junio contiene "avances", pero "la impresión es que la negociación no da frutos, porque los avances han quedado en un segundo término ante la nefasta estrategia comunicativa" de la administración, que "en lugar de apagar con agua el incendio, ha echado más gasolina".

"Esto dificulta enormemente la posible llegada a un acuerdo satisfactorio para todas las partes", ha lamentado STEPV este domingo, en un documento en el que analiza la propuesta que la Conselleria de Educación presentada el viernes. Este lunes a las diez de la mañana, la Generalitat y los sindicatos retomarán la negociación para desconvocar la huelga indefinida en la enseñanza pública valenciana.

Sobre la mesa de negociación del viernes, que se retransmitió en directo, STEPV ha señalado que "todo el mundo pudo ver en vivo y en directo las técnicas de negociación de la Conselleria". A su juicio, Educación "ha estado aplicando desde el inicio de la huelga indefinida la estrategia de dilatación en el tiempo de la negociación, para forzar el cansancio del profesorado en huelga e intentar minimizar el seguimiento, también de las movilizaciones".

El sindicato ha agradecido cómo "el profesorado ha resistido y no se ha dejado engañar por esta estrategia". Así, considera que la Conselleria de Educación ha logrado "precisamente lo contrario de lo que pretendía". STEPV ha puesto en valor "la movilización y la negociación".

VALENCIANO

Para el sindicato, el valenciano es "el tema más estancado en la negociación". "No ha evolucionado en nada desde el 14 de mayo o, en todo caso ha empeorado para que 'entidades colaboradoras' puedan hacer formación", ha reprochado STEPV.

Así, ha añadido que la Conselleria solo ha hecho dos propuestas para "mejorar" el valenciano a la enseñanza y todas "en el marco de la legislación vigente".

En cambio, la burocracia es "el tema que más aceptación ha tenido por la parte sindical y por el conjunto del profesorado".

RATIOS Y PLANTILLAS

De todos los apartados, STEPV considera que donde "más cambios significativos" presenta la nueva propiesta del viernes es en las ratios. "En conclusión, las ratios propuestas en el documento del 5 de junio se igualan en Infantil, Primaria y Secundaria a las propuestas por el Ministerio de Educación y se reducen a Bachillerato, FP y EOI", ha explicado STEPV.

Respecto a las plantillas, STEPV ha destacado que se ha pasado de una propuesta inicial el 14 de mayo "vacía de contenido" a propuestas concretas como que se recuperarán las horas de los ciclos semipresencials de FP recortadas en la orden de plantillas y se tratarán otros aspectos.

Desde la Conselleria, ha explicado STEPV, se comprometen a reducir el tiempo de sustitución de 10 a 8 días desde septiembre de 2026, reforzar la función directiva de las escuelas de 0-3 años y dotar de media plaza más en las escuelas de 4 a 6 unidades y un maestro más en las de 7 a 9 unidades.

También se plantea que se compensarán las horas de los equipos directivos de Primaria donde corresponda, se mantienen los puestos de trabajo del profesorado experto y especialista que "estaba siendo amenazado de ser sustituido por otros docentes" y se abrirán las bolsas de trabajo de forma permanente, entre otras medidas.

STEPV ha recordado que la Conselleria ha introducido un punto nuevo, el Pla +Mestre para 4 años en que se prevé contratar 7742 docentes más. Una parte corresponde a las propias necesidades del sistema por la llegada de alumnado nuevo otros lugares, por lo que considera "este apartado no hay que incluirlo en un acuerdo".

La propuesta sindical inicial era, entre otros, recuperar el profesorado recortado en aplicación de la nueva orden de plantillas que ha sustituido los acuerdos firmados por todos los sindicatos en 2023, frenar el recorte previsto para el curso que viene en los centros ISEA y mejorar las plantillas de las escuelas de 0-3 años. También recuperar las unidades y el profesorado de EOI y Conservatorios que fueron recortados en cursos anteriores. En ese sentido, STEPV considera que "esta propuesta sólo se ha conseguido parcialmente: horas semipresenciales de FP y compromiso de negociar otros aspectos".

Respecto a las medidas de inclusión, STEPV ha señalado que la mayoría de las propuestas del acuerdo "ya son medidas que se están aplicando o que la Conselleria tenía previsto aplicar". Los sindicatos proponían más plazas de PT, AL y Orientación. La consellera contraprone que se evaluará la normativa de inclusión para ajustarla a las necesidades actuales del sistema, "pero sin más concreción".

INFRAESTRUCTURAS

En infraestructuras, STEPV destaca que la Conselleria ha ido incorporando las partidas presupuestarias que se destinarán los próximos cursos a las infraestructuras. Se ha añadido una referencia en los centros afectados por la dana, "pero sin ninguna concreción de ningún tipo".

También se incluye una línea de subvenciones a los ayuntamientos para agilizar obras menores y la continuidad en el impulso de ejecución del Plan Edificant, "pero sin aclarar si es para cerrar el que se empezó a proyectar con el Botànic (lo más probable por la redacción del punto y por los presupuestos destinados) o realmente quieren continuar impulsándolo", ha comentado.

En Formación Profesional, STEPV ha señalado que de las ocho medidas incluidas en el documento del 5 de junio, cuatro las propone la propia Conselleria desde el principio: mantenimiento, con fondos propios, de los ciclos con fondos europeos; oferta formativa de acuerdo con las propuestas de los consejos territoriales de FP; impulso en la red Orienta FP y consolidación de la red de prospectors de FP.

Las otras cuatro medidas se han incorporado durante la negociación: meses para informar sobre los criterios de la oferta formativa, grupo de trabajo el curso 2026/27 para mejorar la formación en empresa, incremento de la dotación para equipaciones y, en la propuesta del 5 de junio, incremento de las horas de tutoría para la formación en empresa para el curso que viene, que serán complementarias y no lectivas, "cuestión esta que decidió unilateralmente la Conselleria y que se reclamó por la bancada sindical que fueran lectivas".

STEPV ha lamentado que los sindicatos no han "conseguido parar el cierre de diferentes ciclos formativos para el curso que viene puesto que, según la Conselleria ya estaban anunciados y el proceso de admisión en marcha y quedan todavía muchos aspectos a mejorar en la FP, como en el resto de etapas educativas".

ACUERDO RETRIBUTIVO

"Quien presenció en directo la mesa de negociación del 5 de junio, pudo vivir una situación esperpéntica, que ni siquiera los sindicatos que habían firmado el acuerdo sabían. Ahora resulta que en 2028 se revisará el IPC de todo el salario y no sólo del complemento específico, cuando en principio era de los 50 euros del incremento previsto para enero de 2028 y, después, cuando STEPV, CCOO y UGT ya no estábamos presentes, se dijo que era sobre el complemento específico (solo)", ha denunciado el sindicato.

STEPV ha señalado que la condición de que "la cláusula de revisión salarial afecte a todo el salario no está escrito en ningún lugar", sino que el acuerdo dice: "50 euros en el complemento específico autonómico en enero de 2028. Esta cifra se considerará como mínimo y, en aquel momento, se negociará una subida ulterior del complemento específico autonómico en función del presupuesto vigente ese ejercicio, indexada al IPC". El sindicato cree que Educación "intentó vender ante todo el mundo un acuerdo retributivo para poner en valor los sindicatos que lo firmaron y desacreditar a los que no lo hicimos".