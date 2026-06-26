STEPV ve "falta de sensibilidad" en Educación por no escalonar los descuentos en nóminas de los docentes por la huelga

Profesores en huelga en València. ARCHIVO. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sindicato docente STEPV ha lamentado que la Conselleria "no ha atendido" su petición de fraccionar los descuentos a los profesores que han secundado la huelga indefinida y "una gran parte del profesorado interino, pero también del funcionariado de carrera, ha recibido esta mañana un mensaje en Ovidoc donde se informa que en la nómina de junio recibirán un descuento por los días de paro comprendidos entre el 11 y el 22 de mayo".

La organización sindican recuerda que "insistió varias veces a lo largo de las mesas de negociación en que los descuentos a causa de las jornadas de huelga estuvieran fraccionados en el tiempo, de forma que afectaran lo menos posible a la economía familiar de cada trabajador o trabajadora".

Al parecer de este sindicato, la administración educativa "ha mostrado una profunda falta de sensibilidad hacia los docentes que han secundado la huelga para mejorar la escuela pública valenciana".

Sin embargo, apuntan, la Conselleria "ha decidido descontar dos semanas seguidas en una misma nómina y, además, empezando por el profesorado interino, que es el colectivo más precarizado por el sistema, ya sea por la duración del contrato o por la incertidumbre de obtener o no un nuevo nombramiento para el curso siguiente". También está recibiendo el mensaje parte del funcionariado de carrera, según las últimas informaciones que STEPV asegura estar recibiendo.

Además, la organización afea que se han producido varias mesas sectoriales "donde no se ha informado de esta cuestión ni tampoco se han utilizado otros medios para comunicar esta decisión".

"Sorprende la rapidez de la Conselleria al aplicar los descuentos de la huelga y, además, sin atender la petición de hacerlo de forma escolonada, mientras que cada año centenares de docentes tienen problemas al cobrar la nómina a principio de curso o los tribunales de oposición tardan meses y, incluso, años al cobrar sus gratificaciones", observa.

Por lo tanto, en opinión de STEPV, es "evidente que la Conselleria pretende aplicando los descuentos de la huelga indefinida entre el 11 y el 22 de mayo --10 días-- es desalentar el profesorado para continuar con posibles huelgas el curso que viene". Según los cálculos de esta entidad, las detracciones pueden oscilar entre los 1.500 y los 1.800 euros o más según la antigüedad del docente.

El Sindicato tilda de "lamentable" esta decisión de la Conselleria, que muestra "una falta de sensibilidad hacia los docentes que han secundado la huelga para mejorar la escuela pública valenciana cuando perfectamente podían haber podido espaciar en el tiempo los descuentos salariales", insiste.