El subdelegado del Gobierno apela a la prudencia ante patrullas vecinales de Turís y subraya una bajada de delincuencia

Archivo - La delegada del Gobierno en la Comunitat y el subdelegado en Valencia, José Rodríguez Jurado, en imagen de archivo - DELEGACIÓN DE GOBIERNO - Archivo

VALÈNCIA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Valencia, José Vicente Rodríguez Jurado, ha apelado a la "prudencia" y a la "responsabilidad" ante las patrullas vecinales creadas en el municipio valenciano de Turís para frenar robos y okupaciones y ha resaltado que en los primeros meses de este año ha habido una bajada de la delincuencia en la localidad.

Así se ha pronunciado el subdelegado tras presidir la Junta Local de Seguridad extraordinaria que se ha celebrado esta mañana en Turís. A la reunión, promovida por la Subdelegación del Gobierno en Valencia, ha asistido el alcalde de la localidad, Francisco Ricau, y las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que tienen competencia en el municipio.

Esta junta se ha convocado después de conocerse que la pasada semana se crearon patrullas vecinales en Turís para evitar el robo en viviendas y vehículos y frenar okupaciones ilegales. De hecho, por grupos de mensajería entre los vecinos se indicaba alguno de los días: "Esta noche, a las 23 horas, quedada para hacer patrullas vecinales y no dejarles hacer tan fácilmente lo que quieran".

Al respecto, los datos sobre criminalidad aportados por la Guardia Civil y de los que ha informado Rodríguez Jurado este lunes ponen de manifiesto, tal y como ha resaltado, que "son similares a los del año pasado y anteriores, incluso ha habido una disminución durante estos meses del 2025 de hechos ilícitos". Con todo, el subdelegado ha añadido que "esto no quiere decir que no se pueda crear, por cualquier tipo de hecho, una alarma social en un pueblo que es tranquilo como Turís".

No obstante, ha apelado a la "responsabilidad" y a la "prudencia" con respecto a mensajes "que puedan venir de redes y que puedan generar esa alarma social". Ante esta situación "hay que hacer frente con hechos, y éstos demuestran que ha disminuido la delincuencia en el municipio Turís, pero eso o quiere decir que no haya hechos que haya que afrontar y que haya que atacar", ha dicho.

Con todo, "los responsables exclusivos" de hacer frente a la delincuencia --ha recordado el subdelegado-- "son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Esa competencia no corresponde a la ciudadanía".

El subdelegado confía en que el ayuntamiento de la localidad ayudará a transmitir esta idea y recordará a sus ciudadanos el trabajo que desarrollan de manera coordinada la Guardia Civil y la Policía Local con el fin de combatir los hechos delictivos. Al mismo tiempo, el subdelegado ha animado a los vecinos y vecinas a que denuncien cuando tengan conocimiento de actividades criminales.