El subdirector de Emergencias afirma que sobre las 19 horas del 29O tuvieron conocimiento del desbordamiento del Poyo

Archivo - Suárez, a su llegada a los juzgados de Catarroja en diciembre - JORGE GIL/EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, ha regresado este lunes a los juzgados de Catarroja para realizar una serie de aclaraciones a la testifical que prestó el 4 de diciembre por la dana y ha indicado que sobre las 19.06 del 29 de octubre ya tuvieron conocimiento del desbordamiento del barranco del Poyo.

Suárez estaba citado a las 9.30 horas ante la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024, que ha dejado 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia. En el procedimiento hay dos investigados: la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su exnúmero dos Emilio Argüeso.

Suárez ya declaró ante la jueza el pasado 4 de diciembre, en una comparecencia en la que aseguró que planteó el envío de mensajes de aviso a la población antes de reunirse el Cecopi del 29O, sobre las 17.15 horas, y ante las imágenes que les llegaron de personas en los tejados en Utiel y Requena. Luego lo volvió a sugerir a las 17.38 horas.

Jorge Suárez era en el día de la dana el técnico de más alto rango en el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) que se reincorporó el 29 de octubre --día de la riada-- a su puesto tras unos días de unas vacaciones. Además, el testigo acompañó a Pradas durante la jornada del 29 de octubre y en el Cecopi.

Este lunes, en su nueva testifical, ha aclarado que sobre las 19.06 horas, cuando estaba preparado el borrado del primer Es Alert, cuyo texto no fue el que se envió a la población a las 20.11 horas, ya tuvieron conocimiento del desbordamiento del barranco del Poyo.

Preguntado, en este punto, por el motivo por el que modificó el texto del mensaje, el testigo ha explicado que el primer mensaje pedía a los ciudadanos "permanecer" en sus domicilios pero Pradas consideraba que esa orden no tenía cobertura legal.

En el mensaje remitido, ha añadido, se cambió "permanecer" por "suspender desplazamientos". "Se suavizó el imperativo", ha aclarado. Y ha afirmado que pese a que Pradas indicaba que no tenía capacidad, él le manifestaba que "sí" por la Ley de Emergencias. La exconsellera salió entonces de la sala del Cecopi para hacer consultas jurídicas.

Entonces, a partir de las 19 horas, cuando empezaron a tener percepción de que la emergencia no afectaba solo a Forata, se plantó un Es Alert para toda la provincia.

Suárez ha insistido en que el mensaje enviado a las 20.11 horas sugería evitar desplazamiento "matizando el texto propuesto inicialmente" y solo en el mensaje de las 20.57 horas ya se hablaba de "permanecer" en domicilios. "Las dudas iban asociadas a las restricción de movilidad", ha reiterado. También ha comentado que a José Manuel Cuenca, exjefe de gabinete de Carlos Mazón, no le parecía bien confinar a toda la provincia de Valencia.