Suben las temperaturas en un domingo con máximas de hasta 28 grados en Alicante

Archivo - Puesta de sol desde el Castillo de Santa Bárbara - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE - Archivo

VALÈNCIA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las temperaturas irán en ascenso durante este domingo en la Comunitat Valenciana, con máximas de 28 grados en Alicante, 26 en València y 25 en Castelló de la Plana.

Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), esta jornada hay cielo nuboso de nubes altas y medias, aunque se abrirán claros durante la tarde.

Sopla viento flojo de componente variable, que tiende a sur en el tercio sur y a noroeste en Castellón y litoral de Valencia, y a componente oeste en el interior de Valencia, durante las horas centrales del día.

En las capitales de provincia, los termómetros oscilarán entre 28 y 16 grados en Alicante, 26 y 14 en València y 25 y 14 en Castelló de la Plana.

El nivel de preemergencia por riesgo de incendios forestales es bajo-medio (verde) en toda la Comunitat Valenciana, informa el 112.

Para este próximo lunes festivo no se esperan fenómenos meteorológicos significativos, con cielo poco nuboso de nubes altas y temperaturas mínimas en ascenso, excepto el interior de la mitad norte que se mantendrá sin cambios.