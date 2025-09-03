Detenidas tres personas en Paterna por traficar con fentanilo, cocaína y hachís

Archivo - Valencia.-Sucesos.- Detenido un hombre de 73 años que atracó un estanco y regresó días después para comprar puros - JEFATURA - Archivo

VALÈNCIA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Paterna (Valencia) a tres personas acusadas de tráfico de drogas. Los arrestados son el morador de la vivienda y otras dos personas que trasladaban fentanilo, cocaína y hachís para su venta en el interior de una vivienda, según ha informado Jefatura en un comunicado.

La investigación se inició tras tener conocimiento los agentes de que en un domicilio de la localidad valenciana de Paterna se estarían vendiendo sustancias estupefacientes. Los agentes constataron que el morador y propietario de la vivienda era el encargado de llevar a cabo la compraventa de sustancias estupefacientes, siendo esta su única vía de ingresos.

Además, junto a él habría otras dos personas encargadas de realizar traslados de la droga desde otros lugares hasta el domicilio investigado utilizando un ciclomotor.

Una vez determinada la función de cada uno de los tres investigados, se solicitó una entrada y registro en que se intervino dos cajas de fentanilo de 50 microgramos, 3.460 euros en efectivo, 38 gramos de cocaína, casi 56 gramos de hachís, pastillas utilizadas para mezclar cocaína así como una cuerda y bolsa de plástico para las sustancias estupefacientes.