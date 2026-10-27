Detenido un hombre acusado de ocho robos en el interior de vehículos en Buñol

Detenido por la Guardia Civil - OPC

VALÈNCIA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre acusado de ocho robos en el interior de vehículos en un polígono industrial de la localidad valenciana de Buñol, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Las pesquisas se iniciaron tras la recepción de diversas denuncias por robos en el interior de vehículos. Estos hechos habían ocurrido entre el 9 de agosto y el 4 de septiembre y en todos ellos se usaba idéntico 'modus operandi'.

Los robos se cometían siempre en el mismo polígono industrial de la localidad. En horas nocturnas y aprovechando la poca visibilidad y escasa presencia de viandantes, el autor fracturaba las ventanas de los coches. Posteriormente, sustraía objetos de valor del interior --balizas V16, gafas de sol, herramientas, ropa--. La valoración económica de los objetos sustraídos ascendería a 2.100 euros, mientras que la valoración de los daños ocasionados ascendería a 5.000 euros.

Por un lado, con el objetivo de prevenir nuevos robos e identificar y detener a esta persona, las patrullas de seguridad ciudadana incrementaron la vigilancia en la zona durante el horario nocturno.

Por otro, la investigación se centró en el análisis de las evidencias obtenidas en los lugares donde se cometieron los hechos y en las declaraciones de los testigos.

Una vez obtenidos los primeros resultados, se realizaron numerosas vigilancias discretas sobre el posible autor que permitieron su identificación completa.

Finalmente, el pasado 7 de septiembre se estableció un dispositivo policial que culminó con la localización y detención de un hombre de 38 años y nacionalidad marroquí. Se le atribuyen ocho delitos de robo con fuerza en el interior de vehículos.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Buñol. Las diligencias han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Requena Plaza número 1.