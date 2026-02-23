Detenido un joven acusado de sustraer ocho patinetes eléctricos frente a un gimnasio

Material intervenido por la Policía - JEFATURA

Agentes de la Policía Nacional han detenido 'in fraganti' en el distrito de Patraix (Valencia) a un joven de 24 años tras presuntamente sustraer ocho patinetes eléctricos frente a un gimnasio. El arrestado ocultaba su rostro en el momento de cometer los hurtos y cortaba los candados en cuestión de segundos, según ha informado Jefatura en un comunicado.

La investigación se inició cuando agentes del grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito de Patraix tuvieron conocimiento de la comisión de diversos hurtos de patinetes eléctricos. Todos estos hechos se cometieron entre los meses de septiembre y febrero a las puertas de un gimnasio.

Conforme avanzaban las pesquisas, los policías averiguaron que el presunto autor actuaba en diferentes franjas horarias, siempre con un patrón similar: vestía ropa oscura y portaba capucha y una mascarilla quirúrgica para ocultar su identidad.

Su 'modus operandi' consistía en cubrirse el rostro al aproximarse a la zona donde se encontraban estacionados los patinetes eléctricos y, utilizando unos alicates, cortaba el candado de seguridad en apenas unos segundos. Acto seguido, abandonaba el lugar a bordo del vehículo sustraído.

Finalmente, los agentes sorprendieron a este individuo cuando intentaba perpetrar un nuevo hurto en las inmediaciones del mismo centro deportivo y fue detenido 'in fraganti' como presunto responsable de la sustracción de al menos ocho patinetes.

En el momento del arresto, el sospechoso portaba además un patinete que había sido robado en la puerta de otro gimnasio del distrito de Abastos, por lo que no se descarta que hubiera podido cometer más hechos delictivos similares en otros puntos de la ciudad.