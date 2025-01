Sucesos.- Detenido en Torrevieja un fugitivo de Suecia acusado de diez delitos de blanqueo de capitales

Trabajaba como influencer aunque no tenía registrada ninguna actividad empresarial ni declaraba ningún tipo de ingreso

ALICANTE, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad alicantina de Torrevieja a un hombre, de origen sueco y de 35 años, sobre el que pesaba una Orden Europea de Detención para Extradición (OEDE) dictada por las autoridades de Suecia por cometer diez delitos de blanqueo de capitales, según ha informado Jefatura en un comunicado.

El país reclamante dictó una Orden Europea de Detención que fue puesta en conocimiento de la Policía Nacional de Alicante tras saberse que el fugitivo estaba residiendo en algún lugar de la provincia.

Tras establecerse múltiples dispositivos policiales de localización y vigilancia sobre los posibles lugares de ocultación de este individuo, se consiguió finalmente ubicar el lugar donde se encontraba. Fue localizado y detenido en Torrevieja.

El fugitivo había huido de la justicia sueca tras ser condenado por la comisión diez delitos de blanqueo de capitales cuyas penas suman un total de 28 años de prisión, hechos considerados como delito grave en su país, ya que se tratan de grandes cantidades económicas y las actividades delictivas se llevaron a cabo de forma sistemática, a gran escala y durante un largo período de tiempo.

INFLUENCER SIN ACTIVIDAD

Los hechos que motivaron la detención han sido cometidos desde el año 2021 en Suecia. El detenido trabajaba como influencer, cuya actividad consistía en publicar videos y retransmisiones en directo en las redes sociales, aunque no tenía registrada ninguna actividad empresarial ni declaraba ningún tipo de ingreso.

Una investigación llevada a cabo por la Agencia Tributaria sueca demostró que los ingresos que obtuvo por actividades empresariales procedían de la cooperación con diversas casas de apuestas que tenía contratadas con fines de marketing, las cuales no tenían licencia de juego. Recibía los pagos en forma de criptomonedas y productos de lujo.

Los investigadores también descubrieron que a través de las cuentas del fugitivo se movían grandes cantidades de dinero, incluso en cuentas de sus familiares, que no podían explicarse con sus ingresos legales. Llegaron a la conclusión que estos ingresos procedían de actividades delictivas.

Igualmente se pudo demostrar que el evadido dirigía una sociedad unipersonal que no tenía registrada y de la que no cumplía con la obligación de contabilizar las operaciones de la empresa y no conservar los libros contables, todo ello con la intención de evadir impuestos.

Otra de las actividades ilícitas que se le imputan es por un delito fiscal. El arrestado, en sus declaraciones del impuesto sobre sus rentas presentadas a la Agencia Tributaria sueca, comunicó información incorrecta al declarar importes demasiado bajos en relación con los ingresos procedentes de actividades empresariales.

El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición.