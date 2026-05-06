Intervención de bomberos en incendio industrial - BOMBEROS

VALÈNCIA 6 May. (EUROPA PRESS) -

Un incendio industrial declarado esta madrugada ha afectado a una nave y a un transformador eléctrico de la localidad valenciana de Algemesí, según ha informado el Consorcio de Bomberos de Valencia.

El fuego se ha originado a las 1.24 horas en una empresa dedicada a elementos de frío industrial, como barras y botelleros, de Algemesí.

Hasta la zona se han movilizado siete dotaciones de los parques de Alzira, Silla, Cullera, Xàtiva, Burjassot, el sargento de Alzira y el jefe de sector y oficial de guardia.

El incendio ha afectado a una de las naves de la empresa y a un transformador eléctrico próximo. El fuego se ha dado por controlado a las 3.32 horas aunque los trabajos han continuado durante toda la noche y primeras horas de la mañana.