Sucesos.- Un vehículo incendiado complica la AP-7, en Santa Magdalena de Pulpis

Información sobre el vehículo incendiado y los cortes - DGT

CASTELLÓ 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un vehículo incendiado complica esta mañana la AP-7, a la altura de la localidad castellonense de Santa Magdalena de Pulpis, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).

El incidente ha tenido lugar este lunes, por causas que no han trascendido, en el punto kilométrico 371 de la AP-7, sentido Tarragona.

Como consecuencia del suceso, se ha cortado el carril derecho de la AP-7, han indicado las mismas fuentes.