Sueca construirá un panteón en la fosa común del cementerio para los represaliados en la Guerra Civil

Sueca construirán un panteón de la memoria en Sueca - AYUNTAMIENTO DE SUECA

VALÈNCIA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sueca (Valencia) construirá un panteón homenaje en el espacio que hasta ahora ocupaba la fosa común del cementerio municipal. El objetivo de la intervención es dignificar la memoria y soterrar adecuadamente los restos de las personas fusiladas y represaliadas durante la Guerra Civil.

En concreto, el nuevo panteón tendrá capacidad para poder acoger los restos de las 54 víctimas del franquismo asesinadas entre mayo y julio de 1939 y exhumadas de la fosa común de Sueca para ser sometidas a Madrid en los estudios antropológicos y de identificación genética.

Las obras del panteón empezarán en breve y el diseño se ha consensuado con familiares de las víctimas. El proyecto contará con un presupuesto total de 46.486 euros, de los que 37.189 euros serán financiados por la Diputació de València a través de su área de Memoria Democrática.

El panteón supondrá "un lugar de justicia y de dignidad, un espacio de reparación hecho a medida del recuerdo que merecen las personas que fueron fusiladas y sus familias", explica el concejal de Memoria Democrática, Sergi Tomàs.

El alcalde de Sueca, Julián Sáez, subraya la implicación institucional con la memoria democrática: "Desde el primer día, el actual gobierno municipal ha luchado firmemente para saldar una deuda histórica de nuestro pueblo con los represaliados y sus familias. Gracias a la colaboración entre la Diputació de València y el Ayuntamiento conseguiremos dar un descanso digno a quien sufrió la represión y ofreceremos a sus descendentes un lugar donde poder recordarlos con solemnidad".

CONMEMORACIÓN DE LA LIBERACIÓN DE PARÍS

El cementerio municipal de Sueca acogerá el próximo sábado 22 el acto conmemorativo del 82 aniversario de la liberación de París, donde se recordará especialmente el papel de los combatientes antifascistas y su lucha por la libertad a Europa.

Organizado por la Coordinadora de Asociaciones por la Memoria, el acto que se celebra cada verano rinde homenaje en los represaliados de la Guerra Civil y a los 22 soldados valencianos de 'La Nueve', la mítica compañía española que contribuyó a la expulsión de los nazis de la capital francesa.