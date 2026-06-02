'El sueño de Nirina llegará a Les Arts para poner la ópera al servicio de la solidaridad y la formación

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VALÈNCIA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ópera solidaria 'El sueño de Nirina', que pretende recaudar fondos para la Escuela Socioeducativa y Musical de Tulear en Madagascar de la ONG Agua de Coco, se representará en Les Arts de València el 6 de octubre.

El proyecto artístico y social, fruto de la colaboración entre las entidades Fundación Agua de Coco y Ópera Sin Fronteras, (OSF) es una ópera internacional de "alto nivel", con música original de Juan Antonio Simarro y dirección escénica de Paco Azorín y Carlos Martos, según ha informado la organización en un comunicado.

El espectáculo -que abre la venta de entradas para su gira única por España desde septiembre hasta octubre de 2026-- visibiliza retos globales que afectan a Madagascar: igualdad de género, educación, cambio climático, explotación infantil y deforestación. Además, utiliza la cultura para empoderar a la infancia y juventud en Madagascar. Los artistas, Jairo Zavala y Diana Navarro, son el padrino y madrina de excepción de este proyecto.

La Escuela Socioeducativa y Musical de Tulear en Madagascar de la ONG Agua de Coco es una escuela de música donde cada año se forman alrededr de 600 jóvenes en 12 disciplinas diferentes y que sirve para fomentar y apoyar la escolarización en Madagascar.

Tras una gira por el país africano en 2025, esta producción, llega protagonizada por más de 80 niños, niñas y jóvenes de Madagascar y España, junto con malgaches que, junto a artistas profesionales, convierten cada función en una experiencia tan emocionante como necesaria.

Con libreto de Lucía Vilanova y música original del compositor Juan Antonio Simarro, en colaboración con el músico malgache Kilema, 'El Sueño de Nirina' es una obra de 70 minutos que combina "excelencia musical, dirección escénica de primer nivel y una potente narrativa contemporánea" a cargo de Paco Azorín y Carlos Martos.

"Este proyecto no solo forma artistas, forma personas. Cada ensayo, cada función, es una herramienta de cambio", ha señalado Martos, codirector artístico de la obra. Lejos de los códigos tradicionales, esta ópera sitúa en el centro historias reales y urgentes. Se trata de relato que "interpela al espectador desde la emoción, pero también desde la conciencia".

"Más que un espectáculo, es un proceso de transformación: para quienes lo crean y para quienes lo viven desde el patio de butacas. Cada ensayo, cada escena y cada aplauso forman parte de un proyecto que empodera a la infancia y juventud en situación de vulnerabilidad, utilizando la cultura como herramienta real de futuro".

La gira española hará parada en Madrid, Alcobendas, Granada y València de manera que ofrecerá al público la oportunidad de descubrir una propuesta escénica "única en su género, capaz de conectar continentes, culturas y realidades a través de la música".

ACTO DE PRESENTACIÓN

Al acto de presentación de la Ópera 'El Sueño de Nirina', han asistido el presidente de Fundación Agua de Coco, José Luis Guirao; la gerente de Fundación de Agua de Coco, Sandra Fernández; la representante de OSF, Neus Fontestad; la directora territorial de Caixabank Encarnación Soler; Arturo Selfa Director de Moyarán SL, la directora de Genexia SL, Elena Nuñez y el fotógrafo Benito Pajares.

Uno de los objetivos de Fundación Agua de Coco es crear un entorno seguro donde los jóvenes puedan desarrollarse, encontrar un hogar y realizarse; en este sentido, proyectos de todo tipo adoptan un enfoque para ofrecer una solución sostenible, un lugar seguro donde apostar por un futuro mejor.

A través de este proyecto han creado una "herramienta de transformación social" para la juventud de Tulear y otras regiones del país. Jóvenes de toda la isla participan como cantantes, músicos y actores en una producción profesional dirigida por artistas de "alto nivel" en las artes escénicas, permitiéndoles desarrollar competencias artísticas, sociales y personales en un entorno seguro y colaborativo.