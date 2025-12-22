La suerte "llama" varias veces en Manises en un día "inolvidable": un tercero, un cuarto y dos quintos premios

Dos niñas del Colegio de San Ildefonso, cantan un premio de la Lotería de Navidad, durante la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, en el Teatro Real, a 22 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

VALÈNCIA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La suerte ha "llamado varias veces" a la puerta de la administración de lotería Lotería Manises (Valencia) en una jornada "inolvidable" en la que se han repartido un tercer premio, un cuarto premio y dos quintos premios.

La administración, ubicada en la Avenida dels Tramvies, 12, de la localidad valenciana, ha vivido una jornada "inolvidable" en la que la suerte "ha llamado varias veces a nuestra puerta", según han informado a través de sus redes sociales en un post de Instagram.

De este modo, Lotería Manises ha conseguido repartir un tercer premio, el 90.693; un cuarto premio, el 25508, y dos quintos premios, el 23112 y el 77715.

Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026.

Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum. Los premios de un importe igual o superior a 2.000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank.