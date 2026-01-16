Suma inaugura oficina en Benidorm tras "mejorar" su "funcionalidad y sostenibilidad"

Nueva oficina de Suma en Benidorm (Alicante) - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha visitado este viernes la oficina de Suma en Benidorm (Alicante), municipio del que es alcalde, tras las obras de reforma que, según la institución provincial, "han permitido mejorar la funcionalidad y sostenibilidad de las instalaciones, reforzando el uso de las tecnologías digitales, la accesibilidad y la atención presencial".

Acompañado por la vicepresidenta segunda, Marina Sáez, y el director del organismo, José Antonio Belso, el responsable provincial ha recorrido las nuevas dependencias de la avenida Beniardà, que ya están abiertas al público tras una reforma en la que se han invertido 591.690 euros.

"Esta inversión supone un salto cualitativo en las instalaciones, ya que el personal ya tiene altos niveles de excelencia, poniendo a las personas en el centro de una atención cercana, directa y de proximidad", ha señalado Pérez.

Además, el presidente ha resaltado el "confort" de la nueva oficina "tanto para los contribuyentes como para la quincena de empleados que aquí trabajan", así como la "alianza" de Diputación y Ayuntamiento de Benidorm para llevar a cabo el proyecto "con el fin de mejorar el servicio".

La oficina de Suma en Benidorm, que abrió sus puertas por primera vez hace 33 años con una superficie de 375 metros cuadrados, atiende cada año a 25.000 ciudadanos y cuenta con personal preparado para prestar asistencia en diferentes idiomas, como son inglés, alemán, francés y ruso, según detalla la institución en un comunicado.

También ha aseverado que "el nuevo diseño recupera la filosofía de la innovación y se refuerza el valor de la atención presencial y personal". "No queremos dejar de lado a las personas mayores que no están acostumbradas al uso de los medios digitales", ha añadido.

Asimismo, ha continuado, "se mejora la funcionalidad y sostenibilidad ambiental". De esta forma, se ha instalado cartelería digital, el uso compartido de impresoras para reducir el uso de papel, paneles y techos fonoabsorbentes para "mejorar las condiciones acústicas" y un sistema de climatización "más eficiente en maquinaria y en el uso de materiales en paredes para reducir pérdidas de energía". Igualmente, se han creado zonas de 'office' para "facilitar" a los trabajadores espacios de descanso o reunión.

REFORMAS HASTA 2030

Esta remodelación se enmarca en el Plan de Renovación definido en el Plan Estratégico de Suma, que contempla la reforma de las 47 oficinas que tiene el organismo distribuidas por toda la provincia. Se trata de un proyecto que se prolongará hasta 2030 y cuya inversión ronda los diez millones de euros, según la Diputación.

La oficina de Benidorm es la segunda que se remodela en la provincia tras la de Elche Carrús y en estos momentos se están finalizando las de Torrevieja y Santa Pola. En 2026, está previsto reformar las de Orihuela, Almoradí y L'Alfàs del Pi.