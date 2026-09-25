Suma logra el tercer puesto en el European Public Sector Award con un proyecto de gestión de datos municipales - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Suma Gestión Tributaria ha logrado el tercer puesto en los European Public Sector Award con su proyecto de gestión de datos municipales denominado 'CivicData Engine', ha informado la Diputación de Alicante en un comunicado.

La iniciativa ha sido seleccionada de entre las más de 300 presentadas a esta edición, cuyos galardones han sido entregados en la sede de European Institute of Public Administration (EIPA), organizadora de estos premios bianuales, en Maastricht (Países Bajos).

El jurado ha valorado que 'CivicData Engine', desarrollada por la entidad pública alicantina, ofrece una herramienta "innovadora" con capacidad de gestión y análisis de datos diferentes de 141 municipios distintos, "permitiendo detectar errores, fallos y otras circunstancias que propician la toma de decisiones en materia fiscal y tributaria más justa".

Además, se ha tenido en cuenta su "integración real" en el sistema operativo de Suma y su puesta en marcha, "no solo como proyecto". De hecho, ha destacado la Diputación, "esta experiencia ya se ha puesto a disposición de todos los organismos e instituciones con las que el organismo mantiene una colaboración".

"'CivicData Engine' ha permitido, en su aplicación inmediata, concretar la tasa de residuos sólidos urbanos (RSU) de una forma más operativa, transversal e implementable en un corto periodo de tiempo. Esto permite a los ayuntamientos aplicar una tributación más justa para la ciudadanía y mucho más sensible las exigencias medioambientales actuales", ha señalado el director de Suma, José Antonio Belso.

"TOMA DE DECISIONES"

El proyecto fue seleccionado por EIPA de entre los centenares de propuestas y proyectos de toda Europa "para formar parte de la terna final de candidaturas que participaban". El proceso de selección de los tres finalistas se logró tras pasar un primer corte que clasificó a 150 proyectos.

Belso ha destacado la importancia de este premio: "Nos anima a seguir trabajando para la ciudadanía, donde el vecino y la vecina de cualquiera de los 141 municipios de la provincia es el centro de toda la gestión".

Y ha añadido que "el jurado ha entendido" que la herramienta 'CivicData Engine', "además de ser un avance en materia de desarrollo tecnológico, tiene la enorme capacidad de convertir una gran masa de datos fragmentados y dispersos de todos los ayuntamientos de la provincia en información pública al servicio de una toma de decisiones en materia de impuestos y tasas más justas, eficientes y equitativas".

Según ha resaltado la Diputación, "este reconocimiento internacional pone en valor la apuesta de Suma por la innovación tecnológica aplicada a la gestión pública y por el desarrollo de herramientas compartidas que permitan a los ayuntamientos mejorar el uso de la información disponible para la prestación de sus servicios".