Suma subvencionará con 3,2 millones el coste que asumen ayuntamientos de Alicante por la gestión de sus tributos

Archivo - Imagen de archivo de una visita a una oficina de Suma - DIPUTACIÓN DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Suma activará una convocatoria de subvenciones excepcional, dotada con 3,2 millones de euros, para ayudar a ayuntamientos de la provincia de Alicante que tienen delegada la gestión y recaudación de sus tributos en el organismo tributario a financiar parcialmente el gasto público que genera a las arcas municipales esta encomienda.

En un comunicado, el presidente de la Diputación y del ente tributario, Toni Pérez, ha destacado que el objetivo de esta iniciativa es "devolver a los ayuntamientos parte del esfuerzo que realizan para sufragar este servicio de gestión y recaudación de tributos, especialmente en un momento complejo de coyuntura económica en el que los gastos de las corporaciones locales cada vez son mayores", algo que, ha añadido, "es posible gracias a los niveles de excelencia y eficiencia alcanzados por Suma".

En este sentido, el organismo tributario utilizará parte de sus remanentes para dotar esta convocatoria, que deberá ser aprobada por el pleno de la corporación provincial y a la que podrán acogerse los 141 ayuntamientos que tienen delegada en algún ámbito la gestión de sus tributos.

Las subvenciones se distribuirán en dos tramos: uno lineal, de 4.000 euros, y otro proporcional, hasta agotar la dotación con límite del coste satisfecho en 2025 por cada ayuntamiento. La ayuda deberá ser solicitada por el consistorio una vez aprobada la convocatoria.

"Fruto de la apuesta sistemática por la eficiencia operativa, sustentada en sucesivas inversiones tecnológicas y de capital humano, Suma ha venido generando economías de escala que han permitido reducir sucesivamente la tasa que deben abonar los ayuntamientos por la prestación del servicio del organismo tributario", ha destacado el director del organismo, José Antonio Belso, quien ha precisado que las actuaciones llevadas a cabo en 2025 han favorecido una "mayor eficiencia y control de gastos" que "han permitido obtener un resultado presupuestario favorable".

Y ha afirmado Pérez: "Queremos dedicar, de forma excepcional, parte de los excedentes a los municipios que confían en Suma la gestión y recaudación para así contribuir a paliar aunque sea modestamente los crecientes gastos de las corporaciones locales".