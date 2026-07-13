Sumacàrcer cierra el área recreativa de la isla de l'Esgoletja tras la muerte de dos bañistas

Archivo - Río Xúquer a su paso por Sumacàrcer (Valencia) - GOOGLE MAPS - Archivo

VALÈNCIA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sumacàrcer (Valencia) ha decretado este lunes el cierre del área recreativa de la isla de l'Esgoletja, por la que transcurre el río Xúquer, tras las recientes muertes de dos bañistas el 8 de julio y durante la tarde de este pasado domingo.

Así lo ha confirmado, en declaraciones a Europa Press, el alcalde de este municipio de la Ribera Alta, David Pons, quien ha explicado que desde el Ayuntamiento toman esta medida sin fecha de reapertura.

El primer edil ha señalado que el consistorio gestiona el área recreativa del término municipal, pero no el río. Por ello, ha afirmado que solo pueden informar y advertir sobre lo sucedido y cerrar el área recreativa que afecta a su territorio.

"Es simplemente un área recreativa, un área de descanso que está al lado del río, y no hay ninguna gestión más que el ayuntamiento pueda hacer", ha indicado.

En este sentido, ha lamentado que son un pueblo de mil habitantes y que no tienen recursos "infinitos" para aplicar más medidas en cuanto a lo sucedido.

Este pasado domingo, un hombre que se bañaba en el río Xúquer, en el término de Sumacàrcer, falleció y fue localizado ya sin vida por efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos.

Se da la circunstancia de que recientemente, el pasado miércoles 8 de julio, murió también en el Xúquer, en la misma zona de la isla de l'Esgoletja de Sumacàrcer, un joven bañista al que los amigos perdieron de vista.