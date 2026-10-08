Suspendida la mascletà del 9 d'Octubre en la Plaza del Ayuntamiento de València por la Acampada por la vivienda

Imagen de la Acampada València por la vivienda en la Plaza del Ayuntamiento. - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La mascletà por el 9 d'Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, prevista en la Plaza del Ayuntamiento de València no se realizará por la presencia en este espacio de la Acampada por el derecho a la vivienda.

Así lo ha confirmado el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de València, Jesús Carbonell, quien ha comparecido este jueves en rueda de prensa para informar del programa de actos del 9 d'Octubre.

El edil ha explicado que el consistorio ha recibido la contestación de la Delegación de Gobierno en la Comunitat Valenciana al requerimiento que le remitió previo a emprender acciones legales en el caso de que no asegure el "normal" desarrollo de los actos del 9 d'Octubre y por "la falta de actuación" de la Policía Nacional para garantizar la seguridad de las personas en el marco de la acampada por la vivienda.

Una vez analizada la respuesta, Carbonell ha confirmado que la mascletà no se va a disparar, según ha recalcado, "porque la Delegación del Gobierno así lo ha dicho expresamente". "Ha sido una decisión de la Delegación de Gobierno", ha reiterado el representante del gobierno municipal, que ha apuntado que hay que tener en cuenta que un espectáculo pirotécnico de este tipo "no se improvisa".

El concejal de Seguridad --que ha remarcado que el Ayuntamiento no ha pedido el desalojo de la plaza-- ha expresado su confianza en que, "efectivamente, todo transcurra con normalidad, que se puedan realizar los eventos vinculados al 9 d'Octubre y se compatibilicen con el derecho de reunión que están ejerciendo los acampados".

En este punto, ha afirmado que se han dirigido a los integrantes de la acampada para que, "en la medida de lo posible, se permita que el itinerario ordinario que se viene realizando año tras año en la procesión cívica no se vea perjudicado por la presencia de la acampada". Según Carbonell, "lo que nos han contestado las personas acampadas es que lo trasladarán a sus asambleas y nos darán una respuesta".

Esa petición afecta al tramo que ha de recorrer la comitiva al salir de la calle de las Barcas y dirigirse de nuevo hacia el edificio consistorial.