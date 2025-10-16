El talento emergente de la UPV regresa al Centre del Carme con la muestra 'PAM!PAM!' - CCCC

VALÈNCIA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La muestra 'PAM!PAM!' regresa al Centre el Carme Cultura Contemporània (CCCC) con las diez propuestas expositivas de 11 artistas emergentes de la Facultad de Bellas Artes de València que permiten observar la manera en la que se comporta el arte más reciente, mostrándose "incierto, inacabado y, a menudo, desarticulado".

La presentación ha tenido lugar este jueves en la Sala Ferreres-Goerlich y ha contado con la presencia del director-gerente del CCCC, Nicolás Buge; la secretaria autonómica de Cultura, Pilar Tébar; el vicerrector de Estudios y Emprendimiento de la UPV, Alberto Conejero; el decano de la Facultad de Bellas Artes de València, José Galindo; la representante de la Fundación Hortensia Herrero, Leire Santos; así como los comisarios de la exposición, Laura Silvestre y José Luis Clemente.

La exposición cuenta con un total de diez proyectos artísticos y multimedia seleccionados entre el alumnado egresado de los másteres oficiales de la Facultad de Bellas Artes que atraviesan diferentes temáticas y formatos que van desde el arte digital, la escultura, la fotografía, la pintura, hasta las grandes instalaciones.

De este modo, se exhibe un retrato coral de los diferentes asuntos y modos en las prácticas artísticas del momento, a través de la mirada de Alejandro Vázquez Tomé, LAUPE, Miguel Tinoco, Estefanía Serrano Soriano, Nicolás Gay Ramón, Azul Macas Moreno, Meritxell Simó Redón, Mar Cortés Valencia, KANNO x Ferrán Buj y Carmen Jaras.

Entre las propuestas se encuentra la de Nicolás Gay cuyo tema principal es "la imagen que generan los modelos de inteligencia artificial, que se libera sin ningún etiquetado y se retroalimenta en un entrenamiento de nuevos modelos".

De este modo, el artista busca con su pieza "darle cuerpo" y "materialidad" a lo digital para poder así "acercarlo a la gente y que puedan ver y entender cómo se ha traducido a este ecosistema".

También destaca la de la artista Meritxell Simó a la que la experiencia de exponer en una sala como la del Centre del Carme después de venir de otros espacios "más alternativos" le ha inspirado en su pieza para ahondar, a través de la imagen de Alicia en el País de las Maravillas, en los límites de los espacios.

"EL PRIMER PASO EN SUS CARRERAS"

Por su parte, el director-gerente del Centre del Carme ha puesto en relieve los proyectos de los artistas seleccionados y ha indicado: "Tenéis la suerte de estar exponiendo en la sala más bonita de España. En el centro donde se formó y pintó Joaquín Sorolla o Benlliure. Tenéis que saborearlo".

En esta línea, Pilar Tébar ha celebrado que este proyecto universitario vuelva después de 11 años "a la casa donde nació y además con trabajos de alumnos y alumnas ya juzgados por un jurado profesional, que ha hecho una excelente selección". "Este es un primer paso en sus carreras que, seguro, seguiremos en el futuro a lo largo de su trayectoria artística", ha subrayado.

En este sentido, la comisaria de la muestra ha destacado la capacidad de estos artistas para "abordar un proyecto expositivo de este calibre con piezas que tienen una importancia y unas características abrumadoras".

"Algunos ya tenían experiencia exponinendo en salas pero entrar en un centro como este implica un serie de cuestiones que van más allá del contexto conceptual y estamos muy orgullosos del nivel de las propuestas y de la profesionalidad con la que lo han abordado", ha remarcado.