El Talia emprende un "viaje por la memoria" de Carmen Díez de Rivera en plena transición democrática

Archivo - El espectáculo 'Carmen, nada de nadie'. - REMITIDA TATRE TALIA - Archivo

VALÈNCIA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatre Talia de València revive la transición democrática, un momento político clave de España, desde "la humanidad de los personajes" con el espectáculo 'Carmen, nada de nadie', que estará en cartel del 4 al 8 de noviembre. La obra propone un "viaje por la memoria" y biografía de Carmen Díez de Rivera, jefa de gabinete del entonces presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, y reivindica la "fuerza" e "importancia" de esta mujer en el episodio histórico.

El montaje se ha presentado este miércoles en rueda de prensa por los actores de la obra: Beatriz Argüello que interpreta a Carmen Díez de Rivera; Oriol Tarrasón, que representa a Adolfo Suárez; Ana Fernández como la madre de Carmen, la marquesa de Llanzol; y Víctor Massan que encarna al entonces príncipe Juan Carlos.

La obra ha sido dirigida por Fernando Soto y en la composición y estructura de la historia se han encargado Francisco M. Justo y Miguel Pérez.

Esta función está basada en la vida de Carmen Díez de Rivera, que habla de "un viaje por su memoria, centrada en los meses tan convulsos de la transición española". La obra "no tiene una estructura temporal lineal, sino que va viajando a través de la memoria de Carmen, tocando su mundo profesional y su tragedia personal", ha explicado la protagonista.

"La historia tiene algo que atrapa, la transición atrapa, es un periodo que nos llama" al público español, ha apuntado. "Y luego la figura de conocer a alguien que no sabías y que fue tan importante también sorprende. Es un espectáculo con muchos elementos y muy atractivo, y creo que la gente se va con más ganas de saber sobre Carmen", ha argumentado Argüello.

Por una parte, "se cuenta la parte política de la transición y por otra, se narra la traición de una familia hacia ella cuando con 17 años se enamora de un amigo familiar, y cuando deciden casarse le dicen que son hermanos", ha explicado Víctor Massan.

A través de Carmen, se ve "toda esta España de 1976 en la que se movían grandes situaciones y acontecimientos que cambiaron la historia de nuestro país". Además, pone en valor sobre la escena a "aquellas personas que han abierto puertas a derechos y libertades de las que luego nos hemos beneficiado los demás", ha añadido la actriz protagonista.

También ha destacado que la función ensalza a "las mujeres que han estado en la sombra y en la retaguardia", y que "no se les ha dado toda la visibilidad que merecían": "Es una deuda. El teatro y el arte también es responsable de saldar esa deuda", ha enfatizado Argüello.

"RETO" Y "PRIVILEGIO"

Para ella, interpretar a Carmen ha sido un "reto" y un "privilegio", porque te "da una oportunidad de conocer mejor nuestra historia" y una persona "tan valiente, con un carácter fuerte, y una mujer con unos principios muy férreos que luchó hasta el final de su vida".

"Siempre estaba peleando por las causas perdidas siendo una adelantada a su tiempo. Por ejemplo, en medio ambiente, luchadora en aquella época, hablando de hidrocarburos...", ha apostillado la actriz protagonista.

"LOS ESPECTADORES CONECTAN CON EL LADO EMOCIONAL"

Tarrasón ha explicado que es un teatro que "habla de un momento político pero desde la humanidad de los personajes, no desde las ideas, sino de lo que ellos vivieron". Por ello, "los espectadores conectan con el lado emocional de la vida de los personajes", ha apuntado.

El actor ha hablado de que la obra "usa" un momento muy fuerte a nivel social en España para recordar la figura de Carmen, la fuerza que tuvo y la importancia en la historia de Adolfo Suárez y a la hora de legalizar el Partido Comunista.

También ha señalado que considera que Carmen fue "una figura incómoda para el 'establishment' de esa época". Ella "daba opiniones influyendo a Suárez y recibía amenazas y la insultaban", ha apostillado.

Acerca de Suárez, a Oriol Tarrasón esta obra le ha permitido conocerle un poco más e intentar entenderle: "Para mí era un franquista que estuvo ahí metido, pero ahora con el tiempo creo que se comió un buen marrón".

La obra también representa la tragedia personal con la relación con la madre, en la que "ayuda a entender que quizás fue lo que la catapultó a salir de su zona de confort": "Una persona que viene de la aristocracia para acabar estudiando en la Complutense Ciencias Políticas", ha explicado otro de los actores.

Para Ana Fernández, Carmen juega un "papel importante" en la historia porque lo que le pasa a ella "también es sensible a lo que está pasando en la calle". Y ha añadido que "sin la fuerza de la calle, ni el Partido Comunista ni otros partidos se hubieran legalizado y no hubiéramos llegado a la democracia como llegamos".

También ha resaltado que la protagonista "era una mujer muy inteligente y empoderada" y, a su vez, ha recordado que "no ha habido nunca más una jefa de gabinete de la presidencia que fuera mujer, hasta la actualidad", ha destacado Fernández.

"REFLEXIÓN DE CONCIENCIA"

La función es una "reflexión de conciencia y de la fragilidad que tiene la consecución de unos derechos que se pueden desplomar en cualquier momento", ha señalado Víctor Massan.

Massan ha hablado de la "sensación" de que Carmen fue el "motor" que "legalizó el Partido Comunista" y que, por lo tanto, "pudo hacer que se construyera una democracia". También ha resaltado que la obra te invita a "reflexionar" sobre la actualidad política y la comparación con los tiempos de la transición, que es donde se ubica la obra.

El padre biológico de Carmen fue el ministro en época franquista Ramón Serrano, Por ello, Massan ha destacado cómo "una mujer que viene de ahí pasa a ser de izquierdas": "Ella podía tener una gran influencia en la política porque ella también se crió en la aristocracia".

Los actores "imaginan la situación", ha apuntado Tarrasón: "Sabes la situación que se ha vivido y esas relaciones que había entre esos personajes, por ello sabes cómo se interactuaba", ha indicado.

La función arranca "rompiendo la cuarta pared", con Carmen "contándole al público lo que van a ver", ha dicho Beatriz Argüello. Adolfo Suárez concede una entrevista al 'Paris Match' en bañador y Carmen le reprocha la vestimenta, donde ya se ve el "carácter" de Carmen.

La representación teatral concluye con el mítin del Partido Comunista, cuando se convocan las primeras elecciones democráticas. Además, durante la obra hay "mucha información" que realmente el espectador no sabe", ha deslizado Oriol Tarrasón. Además, Argüello ha recordado que Carmen continuó en política después de esas primeras elecciones, en el CDS, con Suárez o incluso como eurodiputada del PSOE, hasta que falleció por culpa del cáncer.

Como anécdota, han explicado que "en el teatro Rivas de Madrid, cuando suena la Internacional, el teatro entero se puso a cantarla, aquello fue impresionante". Y han destacado que hay gente que se agarra a la "nostalgia" a la hora de visionar la función.

El espectáculo lleva más de 150 funciones en cuatro años con una respuesta del público "muy positiva".