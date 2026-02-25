El Talia estrena un nuevo acercamiento "descarado" y "actual" de la comedia 'Pareja abierta'

'Pareja Abierta' Se Estrena En El Teatre Talía - REMITIDA OLYMPIA METROPOLITANA

El Teatre Talia de València estrena 'Pareja abierta', una "comedia descarada", que interpela al público y que se pregunta si la sociedad del siglo XXI está preparada para cambiar los patrones clásicos del amor y los roles de género.

La pieza, en cartel desde este miércoles y hasta el próximo 15 de marzo, está protagonizada por Marta Chiner y Rafa Alarcón, mientras que Isabel Martí firma y dirige el montaje.

Se trata de una nueva lectura del texto que Dario Fo y Franca Rame escribieron como respuesta a los rumores sobre su matrimonio. Una propuesta que ya tuvo unas primeras funciones 'work in progress' en Russafa Escènica.

El estreno absoluto de 'Pareja abierta' culmina un proyecto que arrancó hace más de año y medio, incluyendo un viaje a Roma, encuentros con las nietas de Fo y sesiones de mediación para incluir en el espectáculo el clima de opinión social sobre la pareja actual, explican los responsables de la sala en comunicado.

Olympia Metropolitana y Comedy Plan coproducen este montaje que le da "un buen revolcón al texto" original de 1983. "Al hacer las funciones 'work in progress' en la pasada edición de Russafa Escènica, como parte del proceso creativo, el público nos decía cuánto les había dado que pensar y que hablar la obra", apunta Alarcón.

"Y, comentando con los espectadores cuáles eran sus ideas sobre las relaciones actuales, nos regalaron ideas maravillosas como que ahora la gente se mantiene en forma muchos más años, así que es normal estar pensando en el sexo a los 50 o a los 60", añade Martí.

"Yo tengo mi opinión personal sobre las parejas abiertas y el concepto tradicional del amor, que ha hecho mucho daño, sobre todo a las mujeres. Pero aquí no damos respuestas ni defendemos posturas. Solo nos dedicamos a poner en evidencia, con humor, que quizá estamos mucho más condicionados por los arquetipos sociales que lo que pensamos", explica Chiner.

Meses antes de empezar los ensayos, los tres artífices del proyecto mantuvieron sesiones de trabajo de mesa, compartiendo sus ideas, sus experiencias propias o las de personas cercanas, sus miedos y también lo que más les fascina de las relaciones sentimentales. Todo era susceptible de ser material dramático en un espectáculo que los propios Dario Fo y Franca Rame concibieron como una respuesta a los rumores sobre su matrimonio, difuminando deliberadamente los límites entre realidad y ficción, algo que se mantiene en el montaje que han coproducido las dos compañías valencianas.

LA VERDAD Y LA FICCIÓN

Los personajes en este nuevo acercamiento a la popular comedia se llaman Rafa y Marta, como los actores que los interpretan. Y ambos son amigos, como también ocurre con los intérpretes en la vida real. De hecho, esta amistad y su evidente complicidad natural fue lo que llevó a Mattea Fo a comentarles que estaban en la edad perfecta y tenían la química ideal para representar 'Pareja abierta'. Fue en mayo de 2024, tras verlos en una función en el Teatro Fernando Fernán Gómez de otra comedia de su abuelo, en la que ambos participaban.

Dicho y hecho, poco después Marta y Rafa viajaron juntos a Roma para comentar el proyecto con la Fundación Dario Fo, que preserva el legado literario del autor italiano. Y todo se consolidó al incorporar a Martí en la aventura.

"Los dos habíamos trabajado con ella en anteriores espectáculos y teníamos claro que era perfecta para lo que queríamos hacer. Ella podía bucear bien en el texto, en los motivos que llevaron a escribirlo en aquel contexto, y traerlo al siglo XXI sin que se desvirtuara el espíritu, pero haciendo que tuviera sentido hoy", ha explicado el coprotagonista de la obra en la rueda de prensa de presentación del espectáculo.

La dramaturga y directora de escena reconoce que algunos aspectos del libreto original se habían quedado obsoletos. "Ellos eran muy, muy modernos para la época. Por eso el propósito de cuestionar las relaciones amorosas sigue plenamente vigente. Pero estamos hablando de hace más de 40 años. Por ejemplo, había un poso en el perfil femenino de mujer tradicional, chapada a la antigua, que cada vez nos resulta más ajeno", comenta Martí.

Otro aspecto a tener en cuenta son las nuevas herramientas de relación social. "Entonces, si alguien quería denunciar el comportamiento infiel de su pareja, le amenazaba con ir a la puerta de su trabajo y gritarlo a los cuatro vientos. Ahora puede usar Instagram como herramienta de venganza", adelanta Martí sobre uno de los elementos que amplifican la comicidad y conectan con el público en este nuevo montaje.

La aparición de mensajes de Whatsapp, post en redes sociales, Tinder, ghosting y heaters, son algunas de las licencias que introduce la nueva puesta en escena. También el hecho de que el tema se aborde desde la relación entre una amiga, confidente de la pareja, y el vértice masculino de ésta. Mientras que el montaje original los protagonistas eran un matrimonio. El objetivo era que los personajes tuvieran frente al público una conversación en la que analizaran la pareja en el siglo XXI, invitando a los espectadores a participar del diálogo, rompiendo con desparpajo la cuarta pared para lograr el dinamismo que requiere esta comedia sin tapujos.

Uno de los puntos clave de 'Pareja abierta' era que el texto original planteaba una estructura base que permitía introducir constantes improvisaciones y guiños al público, algo que ya hacían en su momento los propios Franca Rame y Dario Fo, cuando la interpretaron.