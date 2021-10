Tamarit garantiza que el presupuesto autonómico para el IVAM "se mantendrá o aumentará"

Pide "una apuesta más firme" en los PGE para el museo y Les Arts porque "se merecen un mayor reconocimiento" del Estado

VALÈNCIA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria autonómica de Cultura y Deporte, Raquel Tamarit, ha garantizado este jueves que los 11,1 millones que recibió el IVAM el pasado ejercicio de la administración autonómica se mantendrán en las cuentas autonómicas de este año o, "incluso", se ha atrevido a decir que aumentarán. Al mismo tiempo, ha exigido "una apuesta más firme" en los Presupuestos Generales del Estado para la pinacoteca valenciana y Les Arts acorde con su relevancia.

Tamarit, en la presentación de la programación expositiva de 2022 del Centro Julio González y el IVAM-Alcoi, ha destacado que el pasado año ya se realizó "un esfuerzo muy importante" de aumento en el capítulo de inversiones para el museo, que subió de 1,5 a 3 millones, y este año la previsión es "como mínimo mantener el nivel".

Así, ha apuntado que la directora del IVAM, Nuria Enguita, ha presentado "un proyecto muy ambicioso" y se ha comprometido a "luchar" para que "se pueda conseguir". No obstante, admite que se debe cuadrar los presupuestos autonómicos. "No me gustaría estar en la piel de (Vicent) Soler --conseller de Hacienda-- porque es muy complicado, todos tenemos muchos proyectos y ganas de ponerlos en práctica, pero al final hay que cuadrar las cifras cuadrar". Con todo, señala que, "de momento", está "satisfecha" con el trato hacia Cultura dado por el Botànic y prevé poder decir lo mismo cuando se aprueben las cuentas.

PGE "DÉBILES"

Por contra, ha lamentado que el proyecto de los PGE ha sido "excesivamente débil" con el IVAM y Les Arts pese a que es "innegable" que han subido de 261.000 a 400.000 para el museo y de 895.000 euros a un millón en el caso del coliseo operístico.

No obstante, no tira la toalla porque el pasado año se logró que subieran y, por ello, ha vuelto a confiar en que en el trámite parlamentario "se pueda conseguir un poco más" porque "estas dos instituciones, con el corazón en la mano, merecen más reconocimiento del Estado".

Ha insistido en demandar "una apuesta más firme para las dos instituciones valencianas de más renombre" que, ha recalcado, "no tienen nada que envidiar a cualquier institución europea de primer nivel".

En ese sentido, preguntada por el voto de Compromís a los PGE si no se aumenta la partida, ha señalado que la coyuntura del pasado año era "distinta" y que el diputado nacional Joan Baldoví, con quien hablará este domingo, "consiguió que se invirtiera", pero desconoce el sentido final de su voto.

En cualquier caso, ha recalcado son unos PGE que "no nos gustan", pero "no solo por el gasto del Estado a Cultura, sino por el trato dado a la Comunitat Valenciana". "Los valencianos nos merecemos otro trato porque, aunque es verdad que aumenta el compromiso, también se debe mirar lo que se ejecuta".