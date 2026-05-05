Tanquem Cofrents denuncia que la nuclear detiene su actividad 20 días por una parada programada

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VALÈNCIA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Tanquem Cofrents ha denunciado en un comunicado que la central nuclear detiene su actividad durante 20 días por una parada programada. "Inició el proceso de disminución de potencia el 29 de abril y está totalmente parada desde el 1 de mayo, estando previsto que la parada dure unos 20 días", ha afirmado.

Esta parada, ha explicado, ha sido programada, "lo que quiere decir que no es debido a un avería sorpresiva, que produce, como ha ocurrido muchas ocasiones, la desconexión instantánea de la red, sino a un problema detectado hace tiempo".

"Que Cofrentes o cualquier nuclear realice una parada programada fuera de las de recarga de combustible es muy infrecuente", ha apostillado. "Que la haga quiere decir, en primer lugar, que es lo suficientemente seria como para no poder esperar a la siguiente parada para recarga y mantenimiento, que está prevista el año que viene", ha añadido.

En segundo lugar, ha señalado, significa "que este problema no se detectó durante la anterior parada para recarga, que finalizó a final de octubre pasado, es decir, hace sólo medio año. Lo que no habla muy bien de la calidad del mantenimiento de la central".

Además, ha resaltado que el hecho de que la reparación dure 20 días, como mínimo, "quiere decir que el problema es serio, o que esta localizado en una zona 'caliente' del reactor, es decir en la parte radioactiva de este, por lo que habría que esperar a que la irradiación radioactiva disminuya para poder trabajar allí".

"Es necesario hacer todas estas deducciones porque Cofrentes e Iberdrola, siguiendo con su política habitual de oscurantismo y falta de transparencia, no ha anunciado la parada ni sus causas, ni públicamente, ni en su pagina web. Nos hemos enterado de ello porque en el transcurso de esta parada, han descubierto otra avería diferente, que ha ocasionado que se publicara un informe al respecto en la página web del Consejo de seguridad nuclear", ha advertido la plataforma.

"Este nuevo mal funcionamiento ha afectado a las válvulas de aislamiento de vapor principal (MSIV), que son válvulas del circuito primario del reactor, por donde pasa vapor de agua altamente radioactivo por haber estado en contacto directo con el combustible nuclear de uranio", ha apostillado.