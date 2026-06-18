Tardor anuncia "su gran concierto de regreso" con 'L'instint', un nuevo "himno vitalista"

La banda valenciana Tardor - JAIME RODRÍGUEZ OLTRA

VALÈNCIA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La banda valenciana Tardor ha dado a conocer la fecha de su "gran concierto de regreso", que se desarrollará el próximo 20 de noviembre en la Sala Repvblicca. El anuncio coincide con el lanzamiento de 'L'instint', el "himno vitalista" que abre el volumen rojo de su nuevo álbum, titulado 'La vida com un joc'.

¿Qué nos empuja a seguir adelante cuando estamos a punto de abandonar? El instinto es la respuesta. Después de más de quince años de trayectoria (2010-2026), la banda valenciana continúa desgranando su esperado quinto álbum de estudio, 'La vida com un joc', un ambicioso disco dividido en dos partes.

Ahora presentan 'L'instint', el cuarto adelanto y la canción encargada de abrir la primera mitad del disco: el volumen rojo. Además, el grupo ha confirmado que la segunda mitad del álbum, el volumen azul, verá la luz en otoño de este año.

Coincidiendo con este estreno, Tardor ha querido marcar en rojo una fecha clave en el calendario de sus seguidores: el gran concierto de presentación del nuevo álbum será el próximo 20 de noviembre en la Sala Repvblicca de Valencia. Las entradas ya han salido a la venta para una cita donde la banda promete desplegar el directo más consolidado que jamás han llevado a cabo, en una noche inolvidable.

Con 'L'instint', el grupo firma un tema sobre la importancia de conservar la ilusión, en este caso a través de la música y las canciones. Àlex Blat, autor de la letra, invita a entender la vida como un juego.

"No es solo una canción, es una declaración de intenciones. Un manifiesto, un grito. Es un relato sobre nosotros, sobre el tiempo y la supervivencia de las ilusiones. Quizá sea la canción sobre la cual se construye toda esta nueva etapa, apasionante e incierta", explican los integrantes de la banda.

Producido por Pau Paredes, el sencillo nace para ser cantado a pleno pulmón. El lanzamiento viene acompañado de un videoclip muy especial, obra de Raül Solves.

El director ha navegado durante días por todo el archivo de la banda para confeccionar un repaso audiovisual a su trayectoria. "Cuando vimos las imágenes por primera vez lloramos de emoción. Era justo el vídeo que queríamos para una canción como esta", confiesa la formación.

"Tenemos la sensación de que hemos vivido muchísimas cosas con vosotros, sin renunciar nunca a hacer las canciones que queríamos hacer. Y así seguiremos, al menos un disco más, ahora que todavía nos quedan ganas de seguir escribiendo melodías", concluyen.