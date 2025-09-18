Tardor anuncia su regreso: "El fuego de hacer canciones sigue vivo"

VALÈNCIA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La banda valenciana Tardor ha anunciado que regresa a los escenarios y que está preparando un nuevo disco.

"¿Todavía estáis ahí?", pregunta el grupo en sus redes sociales, donde revelan que vuelven con "bajas importantes, pero con caras nuevas; músicos increíbles que se suman a la mejor banda que hemos tenido".

En unos días, Tardor, uno de los nombres más destacados del indie en valenciano, publicará un nuevo tema y avanza que está haciendo "un disco con las canciones más auténticas que ha escrito" la banda.

En el vídeo que han difundido en redes, Tardor repasa su trayectoria, iniciada en 2011, y cómo se despideron en 2023, después de la pandemia y el confinamiento que irrumpió en sus vidas y carrera artística.

"Nunca negamos que volveríamos", dicen los componentes del grupo, que recalcan que "el fuego de hacer canciones sigue vivo", Por eso, regresan "con la ilusión de los inicios y la mochila llena".

"Hemos imaginado muchas veces cómo seria deciros emocionados que sí, que volvemos, que tenemos un nuevo disco entre manos y unas ganas bestiales de compartirlo amo vosotros. Y de todas las formas posibles que había de anunciaros que estamos aquí de nuevo hemos elegido esta. Todo para responder una pregunta, una que resuena en nuestra cabeza desde hace tiempo: ¿todavía estáis ahí?", aseveran.