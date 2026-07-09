'Tarzán El Musical' convertirá el Olympia en una "selva envolvente" con un mensaje de respeto a la naturaleza

TARZÁN EL MUSICAL - THEATRE PROPERTIES

VALÈNCIA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El espectáculo 'Tarzan El Musical' recala, del 16 de julio al 2 de agosto, en el Teatro Olympia de València, donde pondrá fin a una gira nacional que lo ha llevado por más de 30 ciudades a lo largo de dos años.

La obra pone el foco en "los puentes que unen a las personas", como la familia, la amistad y la solidaridad, y lanza un mensaje de respeto medioambiental. "La verdadera fuerza no está en dominar la naturaleza, sino en protegerla y aprender de ella", aseguran los impulsores del montaje.

En este proyecto, Theatre Properties ha creado un "universo visual impactante" para ofrecer esta versión de la legendaria historia. Sobre el escenario, se recrea "una selva que respira, que vive y que envuelve al espectador desde el primer segundo".

Así, el montaje cuenta con "una escenografía espectacular, caracterizaciones muy realistas, efectos visuales, acróbatas que surcan el aire entre lianas, bailarines y actores que dan vida a cada rincón de este mundo salvaje y hermoso" gracias a una coreografía a cargo de José Félix Romero.

"ESCRITA DESDE EL ALMA"

La directora del musical, Silvia Villaú, asegura que es "una obra escrita desde el alma, pensada para conmover, deslumbrar y conectar con el público de todas las edades". "Es mucho más que una aventura en la naturaleza. Es un viaje de autodescubrimiento, empatía y respeto", añade.

Además, 'Tarzán El Musical' presenta una música original, "vibrante y pegadiza", compuesta exclusivamente para este espectáculo por José Enrique De La Vega.

La historia traslada al espectador al Londres victoriano, donde la familia Porter se reúne para escuchar la leyenda de Tarzán, el niño criado por gorilas en una selva mágica y misteriosa. Isabella, la nodriza y chamana sabia que ha cuidado de Jane desde su infancia, narra esta historia llena de magia y secretos.

Cuando William Clayton anuncia la posibilidad de regresar a la isla que marcó su destino, Jane, Archi y el joven Charlie se embarcan en una aventura llena de desafíos y descubrimientos.