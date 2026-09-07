La tasa de absentismo en la Comunitat Valenciana se situó en el 7,4% en el primer trimestre de 2026

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CASTELLÓ 7 Sep. (EUROPA PRESS) - -

La tasa de absentismo en la Comunidad Valenciana se situó en el 7,4 por ciento en el primer trimestre de 2026, la sexta más reducida del conjunto autonómico, según el Informe trimestral sobre el absentismo, la siniestralidad laboral y las enfermedades profesionales de The Adecco Group Institute, el centro de estudios y divulgación de The Adecco Group, cuyo propósito es ofrecer una radiografía detallada de la evolución de estas variables en España, atendiendo a su comportamiento por sectores, actividades económicas y comunidades autónomas, así como a su variación interanual.

Bajo esta perspectiva, el informe concluye que la tasa de absentismo en España se situó en el 7,62% en el primer trimestre de 2026, registrando de nuevo un incremento en términos interanuales, La tasa se sitúa 2,21 puntos porcentuales por encima del nivel previo a la pandemia, que era del 5,41% en el primer trimestre de 2019. Esta diferencia se mantiene ya por séptimo año consecutivo, sin señales de volver a los niveles anteriores. Además, es el dato más alto registrado en un primer trimestre de toda la serie histórica.

Por su parte, la tasa de absentismo por Incapacidad Temporal en el primer trimestre de 2026 ha sido del 5,9%

El crecimiento de la tasa de absentismo se extiende a la mayoría de las comunidades autónomas, ya que 12 de las 17 registran incrementos interanuales. Por territorios, las tasas oscilan entre el 6,2% de Baleares y el 9,9% de País Vasco.

La tasa de absentismo de la Comunitat Valenciana se sitúa en el 7,4% y que es la sexta más reducida entre todas las regiones, junto a la de Andalucía. Respecto a la Incapacidad Temporal, la Comunitat Valenciana registra un 5,6% y es también el sexto índice más bajo del país, empatado en este caso con el de Castilla-La Mancha.

Por sectores, la tasa de absentismo de la Comunidad Valenciana para la Industria es del 7,4%, de un 7,5% para los Servicios y para la Construcción, del 5,1% y es la cuarta tasa más baja del conjunto autonómico para este sector.

Los datos incluidos en el informe se han elaborado a partir de las cifras oficiales de la Estadística de Accidentes de Trabajo (ATR) del Ministerio de Trabajo y Economía Social y de la Afiliación de Trabajadores al Sistema de la Seguridad Social (AFI) del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Sobre esta base, se ha realizado un análisis pormenorizado de la incidencia y los accidentes laborales según sexo y edad, gravedad, comunidad autónoma y sector.

ACCIDENTES

Al analizar el número de accidentes, a nivel nacional en el primer trimestre del año se contabilizan 122.588 durante la jornada de trabajo (-10,08% intertrimestral; +0,45% interanual) y 21.245 accidentes in itinere (-16,65% intertrimestral; +5,99% interanual). Esto fija una tasa de 195 accidentes en jornada por cada 100.000 afiliados (-2,2% interanual).

En cuanto a la gravedad, el 99,2% de los accidentes ocurridos durante la jornada laboral son de carácter leve, con 121.627 casos, mientras que entre los accidentes in itinere los leves representan el 99%, con 21.030 casos. Por su parte, los accidentes mortales en jornada de trabajo apenas suponen el 0,1% del total, con 146 casos (-1,35% intertrimestral; +11,45% interanual).

En el caso de la Comunitat Valenciana, la incidencia es de 194 accidentes en jornada por 100.000 afiliados y mes, un 2,8% menos que un año antes y el es quinto dato más reducido del conjunto autonómico.