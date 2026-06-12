Taxistas protestarán el miércoles ante Les Corts durante el debate del decreto de movilidad

Archivo - Taxistas se manifiestan por las calles de València - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las asociaciones representativas del taxi de la Comunitat Valenciana han acordado convocar el próximo miércoles 17 en València una nueva concentración de protesta contra el decreto-ley de movilidad aprobado recientemente con el Consell que contempla cambios para este sector y para el de los vehículos de transporte con conductor (VTC).

Los taxistas realizarán esta protesta ante Les Corts mientras en el pleno del parlamento valenciano se debatirá la convalidación o derogación del Decreto ley 5/2026, de 29 de mayo, de modificación del Decreto ley 4/2019 de prestación del servicio de transporte público discrecional de personas viajeras mediante el arrendamiento de vehículos con conductor, y de la Ley 13/2017 del taxi de la Comunitat Valenciana.

"Si no se convalida el decreto el día 17 de junio, es automáticamente derogado y pierde su vigencia de inmediato. Ningún taxista en su sano juicio puede estar de acuerdo con este decreto-ley que va a legalizar a mas de 2.000 VTC para trabajar como taxis por toda la Comunitat Valenciana", manifiestan las asociaciones.

La protesta del próximo miércoles arrancará a las 9.30 horas, con concentración de los taxis desde la plaza de Tetuán hasta la avenida Guillem de Castro. Desde ahí, a las 10 horas marcharán a pie hasta la plaza de San Lorenzo, en la puerta principal de Les Corts, donde realizarán una "escenificación de la muerte del taxi" como gesto de rechazo al decreto del Consell. El final de la concentración está previsto a las 14.30 horas.

El sector del taxi exige la derogación del decreto y, una vez tumbado, "que el conseller [de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus] cumpla las promesas hechas al sector durante el último año". También reclaman prohibir a las VTC en el ámbito urbano y suspender la concesión de nuevas licencias de VTC.

Otra de sus peticiones es que se realice "el estudio técnico prometido", de acuerdo con el artículo 99.5 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia de criterios medioambientales, reducción de emisiones de CO2, gestión del transporte, del trafico y del espacio publico. Y piden organizar el futuro del transporte público urbano "con el usuario, la sostenibilidad y la seguridad en el centro del debate".

"PASE LO QUE PASE, SEGUIREMOS LUCHANDO"

"Pase lo que pase el 17 de junio", las asociaciones convocantes garantizan que seguirán "luchando contra la liberalización encubierta del servicio público del taxi y la legalización del intrusismo de las VTC".

Este pasado jueves, el sector emitió un comunicado en el que reiteró su rechazo al decreto al considerar que les aboca a "un futuro incierto". "Todas las asociaciones estamos de acuerdo en posicionarnos totalmente en contra", aseguraron en un clamor "por el servicio público del taxi".

Algunas de sus críticas son que no se les ha permitido participar en la elaboración del decreto, que "se conceden autorizaciones urbanas a 2.004 VTC nacionales, como si toda la Comunitat Valenciana fuera un área de prestación de VTC", que se elimina el tiempo mínimo de 15 minutos de precontratación, que se permiten VTC urbanas con vehículos híbridos o que "no se pone ningún limite a cuántas VTC pueden trabajar a la vez en cada municipio, área de prestación o provincia".

"No confiamos en que se cumpla lo positivo que pueda traer el decreto, ni en el estudio técnico que se anuncia porque conocemos los tiempos y medios de la administración pública, así como el espíritu pirata del modelo de VTC y sus plataformas disruptivas millonarias", apostillaron las entidades.