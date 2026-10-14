El Teatre Arniches acoge el estreno de 'Antes de caer' en la programación del Festival Circarte

Representación de 'Antes de caer'
Representación de 'Antes de caer' - GVA
Europa Press C. Valenciana
Publicado: miércoles, 14 octubre 2026 12:50
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   ALICANTE, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

   El Teatre Arniches acoge el estreno de 'Antes de caer', de Barreto y La Victoria, dentro de la programación del Festival Circarte, un certamen dedicado a las artes circenses contemporáneas que reúne cada año en Alicante propuestas de compañías nacionales e internacionales.

   La representación de la obra, organizada por la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, a través del Institut Valencià de Cultura (IVC), tendrá lugar este viernes a las 19.30 horas, según ha informado la Generalitat Valenciana en un comunicado.

   La propuesta se inscribe en el ámbito del circo contemporáneo y utiliza el cuerpo y el riesgo como herramientas para explorar conceptos como la vulnerabilidad, la fragilidad y la exposición.

   Además, la pieza se articula a partir de las relaciones entre sus cinco intérpretes, sus vínculos y el desgaste físico y el estrés compartido que implica el trabajo técnico circense, de acuerdo con la Generalitat.

   La propuesta está dirigida por Miguel Barreto y cuenta con Anna Mateu, Quique Navarro, Laia Martín, Pablo Parra y Miguel Barreto como intérpretes.

   El espectáculo, representado en castellano y con una duración de 60 minutos, está recomendado para público a partir de cinco años y forma parte del ciclo 'I... per a tots', la línea de programación del Teatre Arniches dirigida al público familiar.

   Las entradas tienen un precio de diez euros para adultos y de cuatro para el público infantil. Pueden adquirirse en la taquilla en línea del IVC, así como en los canales de venta habituales del teatro.

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