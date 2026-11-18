Archivo - Representación de la obra 'El invencible verano de Liliana', una adaptación teatral de la novela de la escritora Cristina Rivera Garza - GVA - Archivo

ALICANTE, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatre Arniches de Alicante, dependiente del Institut Valencià de Cultura (IVC), acoge 'El invencible verano de Liliana', una adaptación teatral de la novela homónima de la escritora mexicana Cristina Rivera Garza, ganadora del Premio Pulitzer 2024.

La representación, producida por Tresillo, tendrá lugar este viernes a las 20.30 horas y ha agotado las localidades disponibles, debido a la acogida que ha suscitado la propuesta entre el público del espacio alicantino, según ha indicado la Generalitat Valenciana en un comunicado.

Esta obra parte de la historia de Liliana Rivera Garza, víctima de feminicidio en 1990. A través de una narración que combina memoria personal, investigación documental y creación literaria, la autora reconstruye la vida de su hermana y recupera su voz.

De esta forma, la obra trasciende el relato íntimo del duelo para convertirse en "un acto de denuncia y reivindicación colectiva", de acuerdo con la Generalitat.

La recuperación de la palabra y de la vivencia de Liliana abre "un espacio de reflexión sobre la violencia contra las mujeres y la necesidad de construir una memoria que contribuya a la justicia". Así, la pieza convierte el recuerdo en "una forma de resistencia y de amor" desde "la ternura, la lucidez y el coraje".

Asimismo, la adaptación teatral, firmada por Amaranta Osorio, busca trasladar al escenario la "fuerza narrativa" de la obra de Rivera Garza. La interpretación corre a cargo de la actriz Cecilia Suárez, bajo la dirección de Juan Carlos Fisher, en una propuesta que sitúa "la memoria y el testimonio en el centro de la experiencia escénica".