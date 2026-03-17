El Teatre Arniches de Alicante ofrece más de 30 propuestas culturales hasta junio

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ALICANTE, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià de Cultura (IVC) cierra la temporada 2025-2026 del Teatre Arniches de Alicante con una programación que incluye más de 30 actividades de teatro, danza, circo, música y cine desde abril hasta junio.

En concreto, están previstos seis espectáculos de teatro, cuatro de danza, uno de circo y uno de magia, además de nuevas ediciones de las iniciativas del IVC Mostra Visible Alacant (MOVA), el Club Arniches y el Torneig de Dramatúrgia, según ha informado la Generalitat Valenciana en un comunicado.

El Teatre Arniches también colabora en el final de temporada con instituciones y festivales como Abril en Danza, El Festival de Cine de Alicante, el Festival de Cortometrajes Cortesina o la Universidad de Alicante (UA).

En este contexto, en mayo concluirá la Campaña Escolar 2025-2026, que ofrece seis sesiones en este bloque de programación y cierra el ejercicio con "un rotundo apoyo de la comunidad educativa", que ha llenado "la mayoría de las sesiones ofertadas".

De otro lado, la Filmoteca Valenciana también continúa su actividad los jueves a las 19.30 horas y extiende su presencia en el calendario del teatro con un total de diez películas hasta el 9 de julio, cinco de ellas enmarcadas en un ciclo dedicado al cineasta Aki Kaurismäki.

Por otra parte, la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades mantiene el "amplio" abanico de descuentos y los abonos Gran Abonament, que ofrece nueve espectáculos por 72 euros; el Abonament Jove, con esos mismos nueve espectáculos por 27 euros, y el Abonament a la Carta, que permite elegir cuatro espectáculos por 36 euros, con el fin de apostar por "una oferta accesible".

PROGRAMACIÓN

El último tramo de actividad en el Teatre Arniches se abrirá de la mano de MOVA, la muestra de cultura, creación artística y cine sobre diversidad sexual, de identidad y género de Alicante, que se celebra del 8 al 11 de abril y que en su séptima edición ofrecerá tres proyecciones cinematográficas y una función de teatro.

La sesión inaugural será el 8 de abril, con entrada gratuita, con la película 'Jone, batzuetan', de Sara Fantiva. El día 9 se presenta la obra cinematográfica catalana 'Estrany riu', de Jaume Claret Muxart, mientras que el viernes 10 se proyecta el largometraje chileno 'La misteriosa mirada del flamenco', de Diego Céspedes. Por último, el 11 de abril MOVA 2026 Histrión Teatro cerrará con 'Disphorya'.

En cuanto al circo, el 18 de abril vuelve al Arniches con la compañía valenciana Cia. Infinit, que presenta 'Nilu', una pieza para todos los públicos que gira en torno a "la importancia del agua" y que cuenta con cuatro candidaturas a los Premios Max 2026.

El 24 de abril llega a Alicante 'Las apariciones', una producción del Centro Dramático Nacional y la compañía Exlímite, que explora la memoria, el futuro y el miedo a la muerte a través del humor.

Asimismo, el 25 de abril y el 2 de mayo, el teatro vuelve a convertirse en sede del Festival Abril en Danza con 'Internacional', con piezas procedentes de Alemania, Italia, Cuba y Suiza, y con 'Valencianas', un programa doble con La Socia Danza y Cos Constant Dansa.

El 9 de mayo el teatro alicantino presenta "más talento valenciano" con la magia de Nacho Diago, que vuelve al Arniches con su espectáculo familiar 'aLUZina'.

La programación continúa el 15 de mayo con 'La ternura', de Alfredo Sanzol, uno de los nombres "más destacados" de la dramaturgia española contemporánea. La obra, que obtuvo el Premio Max 2019 al mejor espectáculo, está producida por Olimpia Metropolitana, con elenco de la escena valenciana.

SOM MENUTS Y OTRAS PROPUESTAS

El día 17 también vuelven las sesiones matinales de Som Menuts, con los títeres de Periferia Teatro y su espectáculo 'BoBo', que aborda la amistad y ha sido reconocido con el Premio Azahar al mejor espectáculo infantil y mejor música original, además del Premio Alfonso X de Teatro en Murcia.

Por su parte, La Negra Produce y Laura Romero presentan el 22 de mayo la creación valenciana de artes vivas 'Las dolientes #error2113' sobre la vida y la muerte, en la que mezclan la 'performance', la danza, los nuevos dispositivos y el monólogo textual.

La compañía valenciana Cienfuegos Danza cierra el mes de mayo con 'Emigradas', que trata sobre la experiencia de la migración el 31 de mayo.

Finalmente, el 2 de junio vuelve el Torneig de Dramatúrgia del IVC para enfrentar en el 'ring' a la autoría valenciana en este evento que celebra su novena edición.

El Teatre Arniches despide la temporada con danza para todos los públicos con una de las compañías "referente internacional de las artes escénicas españolas", Aracaladanza, que presenta 'Va de Bach'. Esta actuación ha sido galargonada con el Premio Talía 2025 a la mejor escenografía (Elisa Sanz) y nominada como finalista a los Premios Max 2025 como mejor espectáculo infantil, juvenil o familiar.