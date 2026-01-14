El Teatre Arniches de Alicante presenta una doble programación con el circo como protagonista - GVA

ALICANTE, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, a través del Institut Valencià de Cultura (IVC), ofrece en el Teatre Arniches de Alicante una "doble programación" de circo, con el estreno de 'La trastienda' el 17 de enero, a las 19.30 horas, y la exposición 'Història del Circ a Alacant', de Federico Menini.

La compañía madrileña La Gata Japonesa llega a Alicante para estrenar su quinta producción desde su nacimiento en 2017. Se trata de un espectáculo de teatro-circo de sala, con música en directo, que se adentra en el universo de una tienda de antigüedades en la que equilibrismo, danza y una cuidada estética se unen para conectar pasado y presente a través de los objetos, según ha explicado la Generalitat en un comunicado.

Sergio López dirige la pieza, que está protagonizada por la artista Elena Vives, a quien acompaña la música en directo de Ander Yarza. El espectáculo está recomendado para público a partir de ocho años.

La Gata Japonesa cuenta con una trayectoria llena de reconocimientos y premios, entre los que destacan el Premio del Público y el Premio del Circo Roncalli en el Newcomershow Festival de Leipzig en 2018, el Mandrakes d'Or en París, el Premio del Festival Cucha de Otoño, el Premio Kandengue Arts y el Premio Territorio Violeta en el Festival Circada en 2020 y el Premio del Público en el festival Mujeres con Narices en Las Palmas de Gran Canaria en su edición 2021.

Asimismo, forma parte del 'Top 30 del 2nd Online Circus Festival' en 2021 y ese mismo año, en el festival Fetén de Gijón, Elena Vives recibió el premio a mejor intérprete circense por su participación en Creatura, de las compañías Lapso y Malabart.

MUESTRA

Por otra parte, la administración autonómica ha apuntado que el IVC continúa con su "apuesta" por "ampliar la oferta de actividad su cultural en Alicante y de integrar el diálogo entre las artes escénicas con otras disciplinas artísticas". En este caso, ofreciendo la exposición 'Historia del Circo en Alicante', de Federico Menini.

Se trata de un recorrido por la historia del circo en Alicante desde la creación de la Asociación de Circo Donyet Artit hace más de 25 años y hasta la actualidad. "Un camino de crecimiento del tejido profesional circense en Alicante, que se traduce en compañías, espacios de creación y festivales", ha añadido.

'Historia del Circo en Alicante' relata esa evolución a través de fotografías, carteles, artículos de prensa y otros elementos que, en palabras de Menini, "plasma los momentos más interesantes y significativos del panorama circense de la ciudad de Alicante y alrededores desde hace más de 25 años, cuando un grupo de amigos fundó la Asociación de Circo Donyet Ardit".

El artista Federico Menini, de origen argentino y afincado en Alicante, proviene del mundo de la arquitectura y el arte tras estudiar durante varios años en universidades de diversos países como España, Chile, Turquía, México y Rusia.

Este hecho, ha continuado, le ha llevado a adquirir "conocimientos provenientes de las distintas disciplinas artísticas" como arquitectura, escultura, teatro social, video, grabado, fotografía, dibujo, crítica de arte o diseño de escenografía. Todas ellas, "herramientas para el circo, el gran arte multidisciplinar".

Igualmente, es miembro de la compañía alicantina La Trócola Circ y la Compañía Federico Menini, además de socio fundador de la Asociación de Profesionales de Circo de la Comunitat Valenciana (APCCV).

La muestra podrá visitarse de manera gratuita en el vestíbulo de la primera planta del Teatre Arniches. Con motivo de su inauguración, Federico Menini realizará una visita guiada el 17 de enero, a las 18.30 horas, con entrada libre limitada al aforo.