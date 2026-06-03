Teatre Arniches despide su temporada escénica con 'Va de Bach' de Aracaladanza - GVA

ALICANTE, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià de Cultura (IVC) despedirá su temporada escénica en el Teatre Arniches de Alicante con el espectáculo de danza para toda la familia 'Va de Bach', de la compañía Aracaladanza. Será este viernes a las 19.30 horas.

En un comunicado, la delegada territorial del IVC en Alicante, Ana Bonmatí, ha destacado que "es una gran satisfacción cerrar la temporada" del teatro "con una compañía del prestigio de Aracaladanza, referente internacional en la creación escénica para la infancia y la juventud".

"Su capacidad para acercar la danza y la música clásica al público familiar a través de propuestas innovadoras y de gran calidad artística encaja plenamente con la vocación del Arniches de ofrecer una programación diversa, accesible y para todos los públicos", ha añadido.

Bonmatí ha señalado que con 'Va de Bach' culmina "una temporada en la que el teatro ha reafirmado su compromiso con las familias, convirtiéndose en un espacio de encuentro intergeneracional donde compartir experiencias culturales enriquecedoras desde edades tempranas".

PÚBLICO FAMILIAR

Las entradas de 'Va de Bach' pueden adquirirse a través de la página web del Institut Valencià de Cultura. Este espectáculo es una propuesta escénica para público familiar que "invita a descubrir el universo musical de Johann Sebastian Bach a través de la danza, la imaginación y el juego visual".

Con su "característico lenguaje poético", la compañía transforma las composiciones del maestro alemán "en un espectáculo lleno de imágenes sorprendentes, movimiento y creatividad, acercando la música clásica a espectadores de todas las edades desde una perspectiva contemporánea". La pieza fue galardonada con el Premio Talia 2025 de la Academia de las Artes Escénicas a la Mejor Escenografía, realizada por Elisa Sanz.

La compañía Aracaladanza, Premio Nacional de Teatro para la Infancia y la Juventud 2010, nació en 1995 y, según el IVC, "es una de las compañías de danza para la infancia y la juventud más prestigiosas de Europa" y que ha construido "una trayectoria marcada por la excelencia artística y la innovación escénica".

Sus producciones "combinan danza, artes visuales y una cuidada puesta en escena para crear universos únicos que estimulan la imaginación y la sensibilidad del público". Asimismo, ha apuntado, "ha presentado sus espectáculos en algunos de los principales teatros y festivales del mundo, consolidándose como un referente imprescindible de la creación escénica contemporánea".