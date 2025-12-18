Teatre Arniches ofrece un estreno absoluto de danza y circo contemporáneo este fin de semana

Archivo - Obra 'Ákri' - GVA - Archivo

ALICANTE, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, a través del Institut Valencià de Cultura (IVC), ofrece en el Teatre Arniches de Alicante este fin de semana un estreno absoluto de danza y, además, un espectáculo de circo contemporáneo.

En concreto, la primera propuesta se podrá contemplar este viernes a las 20.30 horas, con la pieza 'Fuga', de la compañía alicantina Wako Danza, a cargo del bailarín y coreógrafo Eduardo Zúñiga, según ha explicado la Generalitat en un comunicado.

La administración autonómica detalla que el IVC "ha apoyado" esta producción, que ha contado con la cesión del Teatre Arniches para el desarrollo de una residencia creativa.

'Fuga' examina la necesidad humana de escapar, moverse y reinventarse. A través de un cuerpo "en constante tránsito", la obra lleva al espectador a un viaje emocional y físico donde las capas de identidad se desvanecen para dar paso a nuevas formas de ser e invita al espectador a "reflexionar sobre su propio viaje de transformación, mediante una experiencia visual y emocional única".

Como coreógrafo, Eduardo Zúñiga ha creado piezas en todo el mundo, entre los que destacan trabajos para Bolshoi Ballet, Ballet Nacional Chileno, La Mov y Titoyaya Danza (en coproducción con IVC), Teatro del Lago, Luna Negra Dance Theater, Fundación Save the Children.

Como bailarín ha desarrollado su carrera en Estados Unidos, Chile y Europa (State Street Ballet, Texas Ballet Theater, Hubbard Street Dance Chicago, Luna Negra Dance Theater, Ballet Nacional Chileno y Luzerner Tanz Theater de Suiza) y en España con Titoyaya Dansa y en dos producciones con el IVC y fue galardonado en 2022 como mejor intérprete masculino. En la actualidad reside en Alicante, donde dirige la compañía Wako Danza.

Por otro lado, este sábado, a las 19.30 horas, llega al Arniches el circo con 'Ákri', de Manel Rosés, un espectáculo para todos los públicos. La pieza ha recibido reconocimientos como el premio al mejor espectáculo en Feten 2025, otro al mejor espectáculo de sala en La Mostra d'Igualada 2025 y un galardón al mejor espectáculo de circo nacional en Premios de la Crítica 2025 y fue finalista a los Premios Talía 2025.

'Ákri' es "un solo de circo de un acróbata y una escalera" que explora el concepto de "linde". La escalera es "el núcleo sobre el que gravita la pieza, tanto a nivel físico como a nivel dramatúrgico". Representa "una zona de paso entre dos espacios" y, al mismo tiempo, simboliza "un oficio y un modo de vida".