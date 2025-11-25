El Teatre El Musical sube a escena las contradicciones del amor

“Historia Del Amor” En El TEM - @AGRUPACIÓN SEÑOR SERRANO

VALÈNCIA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatre El Musical (TEM) de València acogerá este sábado y domingo 'Historia del amor', la nueva pieza de Agrupación Señor Serrano, una de las compañías más destacadas de la escena contemporánea europea.

Con su inconfundible lenguaje, que combina performance, objetos, audiovisual y una mirada crítica sobre la realidad, la compañía se adentra en un territorio universal e inagotable: las múltiples capas y contradicciones del amor, avanza la sala valenciana.

'Historia del amor' abre una serie de preguntas que atraviesan siglos de cultura, filosofía y experiencia humana: ¿Cuántas historias de amor existen? ¿Qué conecta a Virginia Woolf con Eneas? ¿Qué une el amor de Daenerys con el de Adriano o con el de la performer? ¿Por qué el amor puede elevarnos, doler, transformarnos o arrastrarnos a lugares donde nada más puede llevarnos? ¿Es igual en cada etapa de la vida? ¿Puede ser una declaración política? ¿Queda algo por decir sobre el amor?

Pero la obra no pretende ofrecer respuestas cerradas, sino invitar al público a sumergirse en un viaje emocional y poético, que conecta experiencias íntimas con relatos clásicos y figuras contemporáneas. La compañía considera que "aún queda mucho por explorar" y que "merece la pena compartir con el público un territorio tan íntimo como universal".

Ganadora del León de Plata de la Bienal de Venecia, Agrupación Señor Serrano se ha consolidado como una de las voces más innovadoras de Europa. Sus espectáculos mezclan lenguajes, narrativa visual y tecnología, siempre desde una perspectiva crítica y profundamente creativa. Con 'Historia del amor' ofrece una pieza más íntima y emocional, sin renunciar a su sello artístico característico.

Con una duración de 85 minutos, la obra tendrá doble función de fin de semana en el TEM: el sábado 29 a las 20 horas y el domingo 30 a las 19 horas.