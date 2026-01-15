El Teatre Principal de Castelló acoge el 17 y 18 de enero 'Los días lentos'

Archivo - 'Los Días Lentos' - GENERALITAT VALENCIANA - Archivo

CASTELLÓ 15 Ene. (EUROPA PRESS) - -

El Teatre Principal de Castelló acogerá los días 17 y 18 de enero la representación de 'Los días lentos', la nueva producción propia del Institut Valencià de Cultura (IVC) escrita y dirigida por la dramaturga alicantina Lola Blasco, Premio Nacional de Literatura Dramática 2016.

'Los días lentos' se mueve entre la confesión y la ficción para adentrarse en la vejez, la muerte y la fragilidad humana en el ocaso de la vida. La obra parte de una experiencia personal de la autora, quien recibe la noticia de la demencia de su propio padre al tiempo que escribe una obra sobre el alzhéimer. Con este punto de partida, la pieza construye un universo poético y onírico que reflexiona sobre la memoria, el cuidado y la necesidad de ofrecer un final digno a la existencia.

La directora adjunta de Artes Escénicas del Institut Valencià de Cultura, María José Mora, ha señalado que la obra "ejemplifica la línea de trabajo del IVC": llevar a escena temas que interpelan como sociedad, como la vejez y los cuidados, y ofrecer a los creadores condiciones de producción "estables y óptimas".

Asimismo, Mora ha subrayado el respaldo que la institución brinda a las compañías valencianas mediante la promoción de nuevas producciones y ha reiterado el compromiso del IVC de difundir el teatro valenciano por toda la Comunitat Valenciana.

La obra fue estrenada el 7 de noviembre en el Teatre Arniches de Alicante, dentro del marco de la Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos y posteriormente fue presentada en el Teatre Rialto de València.

La representación en el Teatre Principal de Castelló tendrá lugar el 17 de enero, dirigida especialmente para los abonados, y el domingo 18 de enero, a las 19.00 horas, para el público general y estará adaptada con subtitulado, sonido amplificado con auriculares y audiodescripción para personas con discapacidad sensorial.

Tras la exhibición en Castellón de la Plana, la gira de 'Los días lentos' continuará el 24 de enero, a las 19.00 horas, en el Palau de Congressos de Peníscola.

El reparto de 'Los días lentos' está integrado por Morgan Blasco, Enric Juezas, Alda Lozano, Isabel Requena, Nieves Soria y Diana Volpe. La producción cuenta con un equipo artístico formado mayoritariamente por profesionales valencianos, entre los que destacan Etna Suárez -ayudante de dirección y dramaturgia musical-, Voro García -composición musical-, Luis Crespo -escenografía- y Manolo Ramírez -iluminación-.