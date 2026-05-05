El Teatre Principal de Castelló acoge los días 9 y 10 de mayo 'El aguante', una producción propia del IVC

'El Guante' - GENERALITAT VALENCIANA

CASTELLÓ 5 May. (EUROPA PRESS) - -

El Institut Valencià de Cultura (IVC), dependiente de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, estrena en el Teatre Principal de Castelló 'El aguante', su nueva producción propia. La obra, escrita y dirigida por Víctor Sánchez Rodríguez, podrá verse los días 9 y 10 de mayo.

El IVC impulsa nuevas producciones y apoya a compañías, autores y profesionales de las artes escénicas de la Comunitat Valenciana. Ésta es la tercera producción propia del IVC que se ha podido ver en el Teatre Principal de Castelló durante esta temporada, después de 'Los días lentos', escrita y dirigida por Lola Blasco, y 'Los locos de Valencia', dirigida por Jorge Picó.

La historia de 'El aguante' se sitúa una tarde de verano en una casita de campo. Manuel está ultimando una obra cuyos intérpretes son Jorge, su novio; Lorena y Rocío, sus vecinas; y Amparo, amiga de la familia. La función es en honor a su madre, Marta, una actriz famosa que ha venido de visita con Toni, un dramaturgo, porque quiere que le escriba un texto.

Se trata de una versión de 'La gaviota' de Chéjov, aunque, en palabras de su autor, "no es una reescritura, sino una pieza chekhoviana". En la obra hay dolor y humor. La búsqueda de una vida en el arte y la frustración por no tenerla. Es un texto lleno de emoción, en el que existe un juego de espejos y paralelismos con temas como las relaciones familiares, el amor, la maternidad y el teatro.

El montaje cuenta con un destacado equipo artístico valenciano, integrado por siete intérpretes de reconocida trayectoria profesional: Marta Belenguer, Toni Agustí, Lorena Lopez, Rocío Domenech, Manuel Canchal, Jorge Motos y Empar Ferrer. La escenografía ha sido realizada por Luis Crespo; la iluminación, por Mingo Albir; y el vestuario, por Mireia Vila. Asimismo. La composición musical está a cargo de Ana Sanahuja y Roqui Albero, conocidos como Versonautas.

La función del 9 de mayo está reservada para personas titulares del abono cultural del Teatre Principal, aunque también existen entradas disponibles para el público general. La sesión del día 10 está dirigida a toda clase de público y será accesible a personas con discapacidad sensorial, ya que incluye subtitulado, audiodescripción, bucle magnético y sonido amplificado.