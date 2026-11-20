Archivo - El Teatre Principal de Castelló agota las entradas para la representación de 'La vida extraordinaria' - GENERALITAT VALENCIANA - Archivo

CASTELLÓ 20 Nov. (EUROPA PRESS) - -

El Teatre Principal de Castelló, espacio gestionado por el Institut Valencià de Cultura (IVC), ha agotado las entradas para la representación de 'La vida extraordinaria', del dramaturgo y director argentino Mariano Tenconi Blanco. La función está programada para este sábado.

La obra protagonizada por Malena Alterio y Carmen Ruiz narra la historia de Aurora y Blanca, dos amigas nacidas en Ushuaia (Argentina) cuyas vidas, aparentemente ordinarias, están marcadas por la amistad y la literatura. Ambas recorren caminos muy diferentes.

Aurora es profesora, se traslada de ciudad, se casa, tiene un hijo y vive distintas relaciones sentimentales. Blanca, modista, comparte buena parte de su vida con su madre y atraviesa diferentes relaciones de pareja. Sin embargo, ambas encuentran en la poesía una forma de expresión y un refugio desde el que afrontar sus experiencias.

Con 'La vida extraordinaria', el autor construye un relato sobre la amistad, la literatura y la capacidad de encontrar lo extraordinario en la vida cotidiana a través de las trayectorias de las protagonistas.

El montaje, producido por Producciones Teatrales Contemporáneas, cuenta con la dirección del propio Mariano Tenconi Blanco y la voz de Alicia Borrachero. La representación forma parte del abono de otoño del Teatre Principal de Castelló.