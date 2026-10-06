El Teatre Principal de Castelló conmemora el 9 d'Octubre con el espectáculo 'Àurea'

'Dinamarca' - GENERALITAT VALENCIANA

CASTELLÓ 6 Oct. (EUROPA PRESS) - -

El Institut Valencià de Cultura (IVC) conmemora el 9 d'Octubre en el Teatre Principal de Castelló con la representación del espectáculo 'Àurea' e inicia la programación de abono de otoño con la obra 'Dinamarca', de la dramaturga catalana Lluïsa Cunillé.

El jueves 8 de octubre, a las 20.30 horas, el Principal de Castelló acogerá 'Àurea', una propuesta escénica del Grup de Balls Populars Les Folies de Carcaixent. El evento cultural, con entrada libre hasta completar aforo, reivindica los bailes populares valencianos como elemento fundamental del patrimonio cultural, material e inmaterial, de la Comunitat.

La propuesta combina música, canto y danza con una cuidada indumentaria en tonos dorados. Este color, asociado tradicionalmente a la divinidad, simboliza la luz, la pureza y la trascendencia, y constituye uno de los elementos centrales del espectáculo.

Por otra parte, la programación de abono de otoño del Teatre Principal de Castelló comenzará el sábado 10 de octubre, a las 19.00 horas, con la representación de 'Dinamarca', de la dramaturga Lluïsa Cunillé, una producción de Sala Beckett y Bitò dirigida por Albert Arribas y protagonizada por Pere Arquillué e Imma Colomer.

La obra, con una duración de 90 minutos, presenta a una anciana y su hijo adulto, que malviven en un precario apartamento en el corazón de Copenhague. Ambos sienten que corren el riesgo de quedar atrapados en una amargura que, al mismo tiempo, resulta tan perturbadora como apaciguadora.

Tras el inicio de la temporada con 'Dinamarca', la programación continuará el 18 de octubre con 'L'Albada', de Jaume Viñas, una coproducción de La Perla 29 y el Grec Festival de Barcelona 2026, dirigida por Oriol Broggi.

'Dinamarca' forma parte del abono general de otoño del Teatre Principal de Castelló. Las entradas para este espectáculo tienen un precio entre 3 y 20 euros y pueden adquirirse a través de la página web del Institut Valencià de Cultura.