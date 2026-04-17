El Teatre Principal de Castelló inicia la programación de abono con ' 'Afectuosamente suyo, Jack el destripador' - GENERALITAT VALENCIANA

CASTELLÓ 17 Abr. (EUROPA PRESS) - -

El Institut Valencià de Cultura (IVC) inicia la programación de abono de primavera en el Teatre Principal de Castelló con la obra 'Afectuosamente suyo, Jack el destripador' de la compañía valenciana Yapadú Produccions.

La pieza teatral, que podrá verse el 19 de abril, a las 19.00 horas, está dirigida por el valenciano Javier Sahuquillo, galardonado con el Premio ADE a Mejor Dirección Emergente. La obra traslada al espectador al Londres de 1888, en pleno auge del Naturalismo.

En este contexto, un joven médico aficionado al teatro trata de convencer al célebre actor Henry Irving de que las formas de interpretación han cambiado definitivamente. Para demostrarlo, pondrá en marcha un experimento: crear un personaje tan auténtico que resulte indistinguible de la realidad. Paralelamente, se producirán una serie de asesinatos en el barrio de Whitechapel, generando una inquietante conexión entre ficción y realidad que envuelve al público en un clima de tensión creciente.

'Afectuosamente suyo, Jack el destripador' es una producción de Yapadú Produccions, con texto de Ignacio García May y dirigida por Javier Sahuquillo. El elenco de actores está formado por Toni Misó, Raúl Ferrando, Lula Heredia y David Kelly. La obra tiene una duración aproximada de 90 minutos.

Las últimas entradas para asistir a la representación están disponibles en taquilla y a través de la web del IVC.