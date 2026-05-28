El Teatre Principal de Castelló ofrece este fin de semana el espectáculo familiar 'Copiar' y 'La ratonera' - GENERALITAT VALENCIANA

CASTELLÓ 28 May. (EUROPA PRESS) - -

El Teatre Principal de Castelló, espacio del Institut Valencià de Cultura (IVC), cierra el mes de mayo con una doble propuesta escénica: el espectáculo familiar 'Copiar', de la compañía Animal Religion, y la nueva versión teatral de 'La Ratonera', basada en el clásico de Agatha Christie.

Por un lado, el sábado 30 de mayo, a las 18.00 horas, el Teatre Principal de Castelló acogerá el espectáculo familiar 'Copiar'. La propuesta, ganadora del premio a Mejor Espectáculo Inmersivo en FETEN 2025, es una combinación de circo contemporáneo y creación participativa dirigida al público familiar.

La obra invita a reflexionar sobre la imitación como herramienta natural de aprendizaje, conexión y evolución social. Sobre el escenario, un grupo de niños y niñas de entre 8 y 10 años participa sin ensayos previos junto a la compañía Animal Religion en una experiencia escénica abierta, espontánea y emocional, donde cada gesto copiado se transforma en una nueva creación.

Las entradas para esta representación, recomendada a partir de 8 años y con una duración de 50 minutos, tienen un precio de 4 euros.

La programación continuará el domingo 31 de mayo, a las 19.00 horas, con 'La Ratonera', adaptación de Ignasi Vidal del célebre texto inspirado en 'Tres ratones ciegos', de Agatha Christie. La producción mantiene la esencia del 'thriller' clásico, pero introduce en esta versión la intensidad del teatro, con un espíritu transgresor inspirado en las nuevas narrativas que llegan desde el cine, la literatura y las más recientes producciones teatrales.

La pieza reúne un amplio elenco encabezado por Rebeca Valls, Lara Salvador, Jordi Ballester, Ferran Gadea y Lola Moltó, entre otros intérpretes. Las entradas se pueden adquirir en la página web del IVC.