El Teatre Principal de Castelló reunirá en mayo de 2026 a los mejores talentos de baile de España

CASTELLÓ 12 Nov. (EUROPA PRESS) - -

La 29ª Convocatoria Nacional de Danza Premios 'Ciudad de Castellón' y Premio de Interpretación 'Fundación Dávalos-Fletcher' ya tiene fecha de celebración. El Teatro Principal volverá a reunir los días 16 y 17 de mayo de 2026 a los mejores talentos de baile de España.

Más de 30 bailarines de todo el territorio nacional participaron en la pasada convocatoria que repartió 8.000 euros en premios, además de estancias profesionales en compañías de España y Europa. Se trata de uno de los premios más prestigiosos de cuantos se celebran en España y por el que ya han pasado más de 600 bailarines a lo largo de su historia.

Las cuatro categorías con las que cuenta esta convocatoria son danza clásica, contemporánea, española y flamenca. El premio a la interpretación Dávalos-Fletcher es de 4.000 euros y se otorgará al bailarín que reúna las cualidades de cualquiera de las especialidades. Además, habrá cuatro premios por especialidad, cada uno dotado con 1.000 euros.

La concejala de Cultura, María España, junto al diputado de Cultura, Alejandro Clausell, y la directora del Institut Valencià de Cultura, Nuria Felip, han presentado la presente edición junto al gerente de la Fundación Dávalos-Fletcher, José Vicente Ramón; la directora institucional de la Fundación Caixa Castelló, Ana Iserte, y la presidenta de Terpsícore, Gabriella Foschi.

La concejala de Cultura, María España, ha destacado que "la danza está viviendo uno de los mejores momentos de su historia en Castellón. "Nunca ha habido tantas escuelas, tantos alumnos y tantos eventos públicos y privados en los que tiene protagonismo. La danza está en las calles de Castellón, ocupando el lugar que se merece. Es importante que lo valoremos para que esos tiempos pasados, en los que apenas existía en la programación cultural, no vuelvan", ha dicho.

Por su parte el diputado provincial, Alejandro Clausell, ha puesto en valor "la importancia de una cita que sirve, por encima de todo, para ayudar al talento emergente". "Es fundamental este tipo de ayudas cuando se está comenzando una carrera profesional y, buena prueba de ello es el éxito de convocatoria que tiene con aspirantes venidos de toda la geografía nacional", ha concluido.